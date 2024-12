Studenti sotto la sede di EDISU: "Il diritto allo studio è in allarme rosso"

Si è concluso con la giornata di oggi, giovedì 19 dicembre, lo stato di agitazione di Cambiare Rotta , con un presidio davanti alla sede di EDISU Piemonte , in via Madama Cristina.

Le richieste avanzate riguardano la tutela del diritto allo studio che, a loro dire, è in "allarme rosso". Particolare attenzione è stata rivolta al tema delle borse di studio. Notizia di ieri è l'intervento di 11 milioni della Regione, per pagare le prime. Per Cambiare Rotta su tratta di un "contentino" in quanto "siamo quasi alla fine del semestre e gli studenti non riescono a pagare l'affitto. Vogliamo tutte le borse immediatamente".

"Dalla Regione solo un contentino con le borse"