Savigliano, un autunno avvolgente e coinvolgente di cui sentirsi coprotagonisti

A un mese, poco più, da Natale e in attesa delle iniziative in programma per le Festività, Savigliano infittisce l’agenda di accattivanti appuntamenti.

Comodamente raggiungibile, anche in treno, da Torino e a soli 30 km da Alba, in questo periodo autentica calamita per i cultori del tartufo, Savigliano ha a sua volta “imbandito” un menu culturale carico di affascinanti esperienze.

A cominciare dalla mostra “ Smelling the World - i profumi del mondo”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano e da Múses - Accademia Europea delle Essenze, e visitabile fino all’8 gennaio nelle sale settecentesche di Palazzo Cravetta Muratori, esempio unico di dimora nobiliare manierista in Piemonte, un tempo dimora di principi, duchi e della più alta nobiltà.

Gli ottanta scatti di Alessandro Gandolfi tratti del reportage per National Geographic sono accompagnati da un insolito percorso olfattivo curato da Múses, di cui ogni visitatore può diventare coprotagonista. Tutti gli appassionati di fotografia della comunità Instagram possono infatti partecipare al photocontest #iprofumidelmondo ideato in collaborazione con Igers Piemonte realizzando una foto che rappresenti la propria visione del tema I profumi del mondo e a caricarla sul sito della mostra https://yeg.cloud/smelling-the-world/.

Le opere valutate dallo stesso Gandolfi ed altri esperti fotografi che il 30 novembre designeranno i vincitori. In premio la partecipazione gratuita al workshop fotografico Fotogiornalismo - Il racconto per immagini a cura di Alessandro Gandolfi in programma il 16 e 17 dicembre, ma anche esperienze, atelier e laboratori di Múses – Accademia Europea delle Essenze.

In attesa degli esiti del photocontest, come ogni fine settimana, anche per domenica 19 sono in programma atelier del profumiere per imparare a creare profumi, laboratori per famiglie ( ore 16) per scoprire e conoscere le erbe aromatiche ed officinali.

Una gita a Savigliano, può riservare anche il piacere di un corroborante Paulin, piacevole ed esclusivo aperitivo saviglianese, da gustare sotto la Torre Civica del XII secolo che domina la scenografica Piazza Santa Rosa, su cui affacciano case torri e notevoli esempi di architettura medioevale. E la sorpresa di una visita del Museo Civico (ingresso gratuito per i possessori del biglietto della mostra Smelling the World) , che nell’ex Convento di S. Francesco raccoglie reperti archeologici e documenti del passato più antico della città, un’ interessante pinacoteca con opere dal ‘500 al ‘900 tra cui il Trittico Fiammingo di Giobbe, e la Gipsoteca Davide Calandra, con una significativa collezione di bozzetti dello scultore, tra cui il noto fregio monumentale che orna il Parlamento a Montecitorio.

INFORMAZIONI UTILI

La mostra sarà visitabile fino all’8 gennaio, secondo i seguenti orari di apertura:giovedì, venerdì e sabato: 14-18; domenica e festivi: 11-13/ 14-18.

Visite esperienziali e l’Atelier del profumiere richiedono prenotazione obbligatoria sul sito https://musesaccademia.it/prenota/

Per informazioni: 0172- 375025 info@musesaccademia.it