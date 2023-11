Torna il campionato di Serie A: chi vincerà lo scudetto?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juventus_FC_-_Serie_A_champions_2016-17.jpg

Dopo la pausa delle nazionali, è tempo di rituffarsi nel Campionato di Serie A, giunto ormai alla decima giornata. Dai campi di gioco arrivano quindi le prime indicazioni sullo stato di forma delle squadre, insieme alle loro probabilità di laurearsi Campione d’Italia a fine stagione.

Durante la stagione estiva focalizzata sul calcio mercato e sulle analisi di pre-campionato, l’Inter appariva la favorita per la conquista dello scudetto; non è quindi una sorpresa trovare i nerazzurri in testa alla classifica e raccogliere i favori nei nuovi siti dedicati all’universo calcistico. Archiviata la cocente delusione legata alla sfortunata finale di Champions, persa in extremis contro lo stellare Manchester City, i ragazzi allenati da Simone Inzaghi sembrano essere partiti con il piede giusto, complice anche una preparazione estiva strutturata con un occhio di riguardo al Campionato di Serie A.

Sorprende in positivo invece la seconda piazza dei cugini rossoneri. Il ritiro di Ibra, la cessione di una pedina fondamentale come Tonali, insieme al nuovo corso della dirigenza affidata al duo Moncada-Furlani, rappresentavano delle incognite di non poco conto per il Diavolo. Al tempo stesso, Pioli ha saputo orchestrare una campagna acquisti mirata a centrocampo, a supporto dei punti fermi della squadra in attacco, Giroud e Leão. Il Milan si candida quindi al ruolo di seconda favorita, a condizione di far meglio negli scontri diretti con le dirette avversarie al vertice della classifica (pesano finora le sconfitte rimediate contro Inter e Juve).

Partenza di campionato in tono minore per il Napoli detentore del titolo di Campione d’Italia. Nella sostanza, la compagine partenopea non è stata stravolta rispetto alla stupenda stagione passata; pesa però l’addio del tecnico Spalletti, vero artefice del terzo scudetto dei campani. È ancora troppo presto per giudicare il nuovo corso impostato dal nuovo allenatore, Rudi Garcia. La tradizione storica però gioca a sfavore dei partenopei, se pensiamo che nemmeno il super Napoli di Maradona riuscì a bissare il successo in campionato; nella stagione 1987-88, beffato dalla rimonta in extremis del Milan a trazione olandese di Sacchi, e nel 1990-91, colpito dall’implosione della squadra a seguito della scandalo doping che segnò la fine dell’esperienza in Italia del Pibe de oro.

La Juventus potrebbe quindi contendere al Napoli il ruolo di terzo incomodo per la conquista dello scudetto, subito alle spalle delle due milanesi. I tifosi bianconeri sperano finalmente di vivere una stagione senza turbative di natura extra-calcistica. Per il navigato tecnico Allegri ci sono due certezze: le potenzialità del duo d’attacco Chiesa-Vlahovic, e la possibilità di dedicarsi esclusivamente al Campionato, con l’obiettivo minimo di qualificarsi per la prossima edizione della Champions. Per chi ama le sorprese, le principali outsider sono: Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta.