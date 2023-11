Le iniziative dell’ASL Città di Torino per la Giornata del 25 novembre

L’ASL Città di Torino partecipa alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne nel ricordo di Elena Tonel, la dottoressa scomparsa alla fine dell’estate, molto sensibile e attiva presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Ospedale Maria Vittoria dell’ASL Città di Torino nell’équipe multi professionale antiviolenza a favore delle donne e ragazze vittime di violenza.

Gli accessi con “Codice Rosa” nei 3 Pronto Soccorso Ospedalieri dell’ASL Città di Torino, nel periodo gennaio – ottobre 2023, hanno registrato un incremento pari al 15% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Di seguito le iniziative in programma presso l’ASL Città di Torino e sul territorio cittadino:

HUB VACCINALE LINGOTTO

Sabato 25 novembre 2023, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, accesso libero e gratuito, senza prenotazione, a tutte le ragazze nate a partire dal 1993 e ai ragazzi nati dal 2006 per la Vaccinazione anti HPV (Anti Papilloma Virus). L’appuntamento è presso i box 12, 13, 14 e 15. L’iniziativa è frutto della collaborazione con l’Associazione Volontari Carabinieri.

L’Associazione Cuore di Maglia creerà sul momento e consegnerà a tutti i neo vaccinati una rosa rossa. L’Associazione Donne ai Ferri Corti allestirà una propria installazione denominata 1000 Papaveri Rossi dal forte contenuti simbolico.

L’Arma dei Carabinieri allestirà un proprio punto informativo in cui metterà a disposizione il proprio materiale.

Open-Stage proporrà 2 concerti di sole donne rispettivamente alle ore 11.00 e alle ore 15.00; diretta social sui canali del Centro Commerciale Lingotto. Il collettivo Artàporter promuoverà sui propri canali di arte contemporanea l’installazione.

OSPEDALE MARTINI

Venerdì 24 novembre presso il Punto Ristoro alle ore 14.00 si terrà un momento di riflessione sul tema della violenza sulle donne, con un breve intrattenimento musicale. Nelle serate del 24 e del 25 novembre 2023 l’Ospedale Martini sarà illuminato di rosso.

Sul territorio dell’ASL Città di Torino sono inoltre in programma le seguenti iniziative: Associazione Verba: sabato 25 novembre 2023, via San Marino 22/a - Un pomeriggio per #Rifiorire - un percorso a tappe per conoscere e riconoscere la violenza sulle persone con disabilità attraverso il racconto corale di chi l’ha vissuta e chi ne ha supportato la rinascita. Ingresso gratuito, su prenotazione (verbatorino@gmail.com) alle ore: 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30

Ordine dei Medici: sabato 25 novembre 2023, dalle 17.00 alle 18.30, Corso Francia 8, Torino Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Le iniziative in programma per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sono consultabili sul sito internet dell’ASL Città di Torino dove sarà inoltre possibile consultare il documento informativo sul “fenomeno della violenza contro le donne” e scaricare il QR code con la Mappa dei Servizi Antiviolenza della Città di Torino.