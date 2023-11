Avvocati di Stato, a Venaria Reale un incontro per fare luce sulla professione

Venerdì 1 dicembre la sala Consiliare della Città di Venaria si trasformerà in aula di formazione, accogliendo gli Avvocati della pubblica amministrazione piemontesi con il

sostegno dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea.



I posti disponibili sono cinquanta: le iscrizioni sono già aperte solo da qualche giorno, eppure l’evento sta già avendo un notevole seguito sui social. Perché l’Avvocatura pubblica è quella che gestisce oneri e ricorsi pubblici. È vero che sono “la casta degli avvocati di Stato”? O chi sono esattamente? Non capita tutti i giorni di sentirla esprimere su diritti e doveri

deontologici, o su una quotidianità in continua evoluzione.



Come lavora oggi un Avvocato pubblico? Quali sono le maggiori responsabilità? Come muoversi tra le inadempienze? Perché c’è il rischio di burnout? È con questi obiettivi che è nata l’idea de “La parola all’avvocatura”, un pomeriggio di formazione deontologica strutturata con una prima parte dedicata a tecnici, dipendenti, esperti e giuristi. A seguire, invece, una tavola rotonda esclusiva agli Avvocati pubblici durante la quale confrontarsi in un’ottica di problem solving e scambio di buone prassi.



L’appuntamento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ivrea con il riconoscimento di 2 crediti formativi in materia obbligatoria. Introdurranno il Sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi e la Consigliera COA del Foro di Ivrea, Silvia Tonino. Con gli interventi dell’Avvocato Salvatore Mirabile, Direttore Servizio Avvocatura Città di Moncalieri, dell’Avvocato Alberto Vella, Dirigente Direzione Avvocatura e Affari Legali Provincia di Alessandria, dell’Avvocato Alberto Manzella, Consigliere COA del Foro di Torino e della Dott.ssa Maria Giovanna Gambino, Dirigente Città di Pinerolo. Modera l’Avvocato

Valentina Valeria Vivarelli, Responsabile Servizio Avvocatura Città di Venaria Reale.



Sarà la Sala Consiliare della Città di Venaria Reale a ospitare l’evento. “Esprimo la soddisfazione di tutta l'Amministrazione comunale nell'ospitare un convegno così importante in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Ivrea – dichiara Fabio Giulivi, sindaco di Venaria Reale -. Oggi più che mai viviamo un'epoca nella quale gli amministratori e i dirigenti pubblici sono sempre più spesso chiamati a scelte di grande responsabilità avendo di fronte una selva normativa in continuo mutamento che sovente rende più complicate le scelte. Poter contare, all'interno della propria struttura, su un prezioso ufficio quale quello dell'Avvocatura pubblica rappresenta non solo un grande aiuto di analisi dell'impianto normativo col quale quotidianamente ci confrontiamo, ma anche un presidio importante di legalità e di sostegno alla correttezza degli atti amministrativi”. E conclude: “Ritengo che l'esperienza più che decennale maturata nel nostro ente rappresenti un modello assolutamente esportabile anche in altre realtà pubbliche in termini di qualità e quantità di procedimenti conclusi, considerata anche la positività che emerge dell'analisi dei costi e benefici di tale professionalità”.



“L’esperienza professionale dell’avvocato dell’Avvocatura Pubblica ha certamente dei tratti distintivi rispetto a quella dell’avvocato del Libero Foro. Ma il terreno su cui nascono le esperienze è un terreno comune, a partire dalla deontologia e dal principio di indipendenza. Proprio per questo, incontrarsi, parlarsi e riconoscersi in questi valori comuni, non può che essere un’esperienza che arricchisce entrambi” spiega l’avvocata Valentina Valeria Vivarelli, tra le ideatrici di questo incontro.