Un mercatino tematico periodico per aiutare il centro "Le Verbene"

Manifestazioni di carattere commerciale per rilanciare il centro naturale "Le Verbene" del quartiere Vallette. Magari a partire dal prossimo aprile. La proposta arriva dal coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Chiaffredo Ballatore, all'indomani della notizia dell'inizio dei lavori di riqualificazione previsti per la prossima estate.

Una notizia con cui il centro civico di via Stradella mira a fare la sua parte per venire in soccorso del centro commerciale dimenticato, destinato a lavori di ristrutturazione e di miglioramento dell’area. Attesi da molti anni.

L'idea è quella di sfruttare temi in auge come l'antiquariato, il modernariato e il vintage. Utilizzando anche l'area di piazza Don Pollarolo. "I gestori del centro commerciale - precisa Ballatore -, hanno gradito la proposta. Per questo chiediamo all'assessorato competente di valutare di predisporre l'apposita delibera per ufficializzare questa iniziativa legata al mercato periodico delle Verbene al Centro".