Aslto3, prevenzione Epatite C: screening Epatite C il 22 febbraio e l'8 marzo

La campagna di screening per l'epatite C sul territorio AslTo3, partita a maggio del 2022, ha coinvolto fino ad ora 130.000 persone. 20.000 di queste si sono sottoposte al test capillare per la ricerca degli anticorpi e circa 2.000 si sono sottoposte al test venoso (sono 98.500 complessivamente in Piemonte, nello stesso periodo, ad avere effettuato uno dei due test).

Sono stati individuati, grazie allo screening, 60 soggetti positivi ai test di ricerca anticorpale (0.3%), di cui 29 confermati positivi all’epatite C, tutti presi in carico dal centro specialistico di riferimento. Ad oggi risultato completamente guariti 16 pazienti, mentre gli altri sono ancora in cura.

Continuano intanto i test

Il test è gratuito per tutti i residenti e per tutti gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio dell’AslTo3 nati tra il 1969 e il 1989. Non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi nelle date e negli orari di apertura, mostrando la propria tessera sanitaria.

Il test è offerto una volta sola: chi ha già eseguito il test fra il 2022 e il 2024 in questa fase non potrà ancora ripeterlo.

Le prossime date, ad accesso diretto e gratuito.

L’AslTo3, tramite la S.S. Prevenzione Attiva diretta dalla Dott.ssa Annalisa Castella, ha organizzato la ripresa dello screening su diverse sedi distribuite sul territorio, individuando le prime due giornate a febbraio e marzo 2025. L’accesso è diretto e gratuito.

Sabato 22 febbraio 2025 dalle 8.30 alle 11.30 nelle sedi:

• Ospedale di Rivoli, via Rivalta 29 – ingresso principale

• Ospedale Agnelli di Pinerolo, via Brigata Cagliari 39 – ingresso principale

• Ospedale di Susa, corso Inghilterra 66 – ingresso principale

• Villa Rosa di Collegno, via Torino 1 – ingresso principale

Sabato 8 marzo 2025 dalle 8.30 alle 11.30 nelle sedi:

• Ospedale di Rivoli, via Rivalta 29 – ingresso principale

• Ospedale Agnelli di Pinerolo, via Brigata Cagliari 39 – ingresso principale

• Polo Sanitario di Venaria Reale, via Don Sapino 152 – ingresso principale

• Poliambulatorio di Orbassano, piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1

Le date successive sono consultabili sul sito AslTo3 al link

Per approfondire sono a disposizione:

- il sito della Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/screening-epatite-c#