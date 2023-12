Arredi modulari Made in Italy: LAGO, creazioni che trasformano ogni ambiente

Azienda italiana specializzata nella realizzazione di soluzioni d'arredo esclusivamente "Made in Italy", LAGO dà forma ad arredi contraddistinti da raffinatezza ed eleganza, concepiti sia per i contesti privati che per spazi destinati alla collettività. Si tratta di creazioni frutto di approfonditi studi e ricerche, volti a sviluppare prodotti accurati, durevoli e di alta qualità.

LAGO considera il design non solo come un'arte, ma come un vero e proprio strumento di trasformazione sociale. Il design è interpretato come una disciplina che va oltre la mera produzione di oggetti, generando significato e impatto. L'azienda si dedica alla creazione di ambienti che migliorano la qualità della vita, nutrendo cultura ed empatia tra gli spazi interni e coloro che li vivono.

In ogni stadio della produzione, LAGO si dedica all'uso di materiali eco-compatibili, selezionati per la loro elevata qualità. Questo impegno si manifesta chiaramente anche nella LAGO Fabbrica, dove vengono adottate misure specifiche, in conformità con gli standard internazionali.

La qualità e la ricerca dell'eccellenza rappresentano elementi fondamentali nell'identità aziendale. I prodotti sono il risultato di ricerche e studi meticolosi. È importante sottolineare anche il contributo dell'artigianalità che, accanto alla precisione delle macchine, aggiunge un ulteriore livello di attenzione per i dettagli.

Guidata da un forte interesse per il settore digitale, LAGO mette al centro dell'attenzione l'individuo, appoggiandosi a una community in rapida espansione che attualmente conta oltre 25 milioni di utenti. L'azienda dimostra il suo impegno nel potenziare il proprio ecosistema digitale attraverso varie iniziative. Oltre alla consulenza d'arredo personalizzata e al configuratore online, nel 2023 LAGO ha lanciato un nuovo sito web, progettato per fornire un'esperienza di navigazione inclusiva e personalizzata, con l'obiettivo di ridurre costi, consumi e emissioni di CO2.

Per quanto riguarda le soluzioni d'arredo, i prodotti realizzati da LAGO sono modulari e versatili. Si adattano così sia alle esigenze dei contesti abitativi privati (come i mobili camera da letto e l’arredamento soggiorno) che alle necessità degli ambienti pubblici. Oltre ad assicurare la massima personalizzazione e flessibilità, inoltre, si caratterizzano per le linee semplici ed essenziali e per il design elegante e senza tempo.

La storia di LAGO affonda le sue radici alla fine del XIX secolo, un'epoca che segnò l'inizio della produzione dei primi mobili in legno. Sotto la guida della quarta generazione, nel 2006, l'azienda ha ampliato i suoi orizzonti entrando nel mercato internazionale. Ha introdotto il suo design modulare innovativo, una comunicazione non tradizionale e un forte focus sul digitale. Daniele Lago, giovane imprenditore, ha gestito l'azienda in questa fase, puntando sulla cultura come risorsa strategica per il suo sviluppo.

LAGO si avvale di un gruppo di dirigenti esperti, affiancati da più di 200 collaboratori. L'azienda, che è ancora in una fase di crescita, ha esteso la sua presenza in più di 20 Paesi a livello globale, vantando una rete di oltre 400 negozi accuratamente selezionati.