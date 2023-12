No all'ospedale di Torino Ovest alla Pellerina: "È come farlo dentro Central Park. Fatelo nell'area della ThyssenKrupp"

"È come se a New York facessero un ospedale dentro a Central Park". È questa l'efficace metafora usata dai cittadini per dire no al nuovo ospedale di Torino Ovest alla Pellerina. Dopo le proteste degli scorsi mesi, 1.600 residenti ed ambientalisti chiedono - tramite una delibera di iniziativa popolare - che il nosocomio venga realizzato nelle aree ex ThyssenKrupp e Ilva Bonafous.