Venerdì 15 dicembre alle ore 22 i Casino Royale in concerto all'Hiroshima Mon Amour.



Attivi sulla scena italiana fin dal 1987, si ripresentano con una nuova formazione composta oltre che da Alioscia (voce), Patrick Benifei (voce, piano) e Geppi Cuscito (basso, chitarra), anche dalle nuove leve Marta del Grandi (voce, synth), Lillo Dadone (batteria) e Vito Miccolis (percussioni). Le nuove date saranno l’occasione per presentare l’ultimo EP, Polaris (la recensione su queste pagine è di Marco Braggion), ma anche brani di repertorio (compreso Fermi alla velocità della luce, il loro singolo del 2021) riarrangiati in chiave contemporanea.

Per info: https://hiroshimamonamour.org/