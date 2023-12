Gru di via Genova, anche i famigliari delle vittime alla cerimonia di commemorazione di lunedì mattina: "Si faccia piena luce"

Domani mattina alle 9 la cerimonia per fare memoria della tragedia di via Genova dove 3 operai persero la vita

Via Genova 118, da due anni a questa parte, per Torino rappresenta un luogo di dolore, ma anche di memoria. E di propositi: quelli di fare il massimo perché, ciò che accadde nel 2021, non accada mai più. Proprio con questo spirito, domani mattina alle 9, nell’ambito delle Settimane della Sicurezza promosse da Sicurezza e Lavoro saranno ricordati i tre operai che persero la vita nel terribile crollo della gru.



Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti. I tre lavoratori saranno commemorati proprio davanti alla targa collocata nel 2022, sul luogo della tragedia.

Il 22 gennaio l'udienza del processo

"Ringraziamo la Circoscrizione 8 di Torino per aver accolto la nostra proposta per ricordare anche quest'anno durante le Settimane della Sicurezza i tre operai morti il 18 dicembre 2021 nel crollo della gru in via Genova 118 – dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro - A pochi giorni dell'udienza del processo, prevista per venerdì 22 dicembre, che seguiremo insieme ai sindacati edili e alla Città di Torino, che come noi intendono costituirsi parte civile riteniamo doveroso commemorare una delle più gravi tragedie sul lavoro a Torino, che ha distrutto tre famiglie e che poteva aver conseguenze ancora più gravi se la gru fosse caduta su un autobus o su persone in coda in posta: la sicurezza sul lavoro riguarda tutti. E tutti, Istituzioni, enti, imprese, lavoratori e cittadini, devono fare la propria parte per promuovere il lavoro sicuro e dignitoso, ricordare le vittime e pretendere giustizia".

"Sia fatta piena luce"

"Auspichiamo venga fatta piena luce sulla vicenda di via Genova – conclude il direttore – e che vengano accertate tutte le responsabilità. Dagli atti che stanno studiando i nostri legali emergerebbero gravi ‘mancanze progettuali, organizzative e di coordinamento’ e che l’autogrù impiegata per il montaggio della gru a torre non avrebbe avuto le caratteristiche minime necessarie per il lavoro e che non sarebbe stata collocata nel luogo corretto e alla giusta distanza operativa. Pare anche che incredibilmente non ci sia stato alcun sopralluogo nella giornate del 17 e del 18 dicembre 2021 per verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro da parte delle imprese esecutrici, così da poter porre rimedio alle mancanze progettuali, organizzative e di coordinamento".

"Sono trascorsi due anni dal tragico incidente avvenuto in via Genova – afferma il presidente della Circoscrizione 8 della Città di Torino, Massimiliano Miano – in circostanze ancora tutte da chiarire e in cui spero possano emergere quanto prima, responsabilità certe. La Circoscrizione 8 ha voluto, anche per quest'anno, onorare la memoria dei tre ragazzi deceduti in via Genova. Ricordando Filippo, Roberto e Marco, il pensiero va a tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno perso la propria vita, svolgendo un proprio sacrosanto diritto sancito dalla nostra Costituzione: il lavoro".

Anche i famigliari, alla cerimonia di lunedì mattina

Alla cerimonia di lunedì prossimo alle 9 interverranno i familiari delle vittime, tra cui Clarissa Vetri (compagna di Roberto Peretto) e Roberta Varotti (moglie di Marco Pozzetti), il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano, il consigliere del Comune di Torino Pierino Crema, il direttore di Sicurezza e Lavoro Massimiliano Quirico e i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fenealuil, Filca e Fillea. Concluderà gli interventi la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Chiara Gribaudo.