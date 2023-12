Torino a luci rosse: dopo Milano e Roma è la terza città che frequenta di più il sito di Pornhub

C'è Torino al terzo posto della classifica nazionale "a luci rosse" di Pornhub, il portale specializzato in video per adulti che ha pubblicato le statistiche del 2023. La città della Mole, infatti, risulta la terza città in Italia per contatti nel corso dell'anno che si avvia a conclusione.



Su tutti svetta Milano, con oltre un quarto dei contatti: addirittura il 25,7% del totale, mentre al secondo posto c'è Roma. Dalla Capitale, infatti, sono arrivati il 13,7% dei collegamenti nel corso del 2023.



Ecco quindi Torino, che nonostante il gradino più basso del podio non arriva a superare il 5% dei contatti, fermandosi al 4,8%. Dopo di lei ci sono quindi Bologna e Napoli, dove gli utenti della rete in cerca di contenuti vietati ai minori di 18 anni sono (a pari merito) il 3,5% del totale. Poi Firenze (2.7%) e Palermo (2.3%). Percentuali ancora minori per città come Catania, Genova e Cagliari, accomunate dalla percentuale dell'1.8%, quindi Bari con l'1,7%.

Tra le "artiste" italiane più gettonate, al primo posto figura Sara Diamante, seguita da Malena La Pugliese e Beatrice Segreti.