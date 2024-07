Momenti di paura a Sauze di Cesana nella mattinata di oggi, domenica 21 luglio, per la frana che ha interrotto la strada della Valle Argentera.

La frana si è verificata a circa 400 metri a monte del ponte denominato "Terribile".

Nessun danno a persone o abitazioni

Non si segnalano, per fortuna, danni a persone, non ci sono state case evacuate o feriti. Due auto sono rimaste bloccate, ma non coinvolte dalla frana, in attesa della liberazione del percorso dai detriti.