I milanesi si muoveranno a bordo dei mezzi "made in Torino": Iveco fornirà 153 bus elettrici all'Atm

I milanesi si sposteranno "alla torinese". Merito della commessa realizzata da Iveco Bus che fornirà 153 nuovi bus elettrici all'Atm, Azienda trasporti milanesi. Il contratto, del valore di oltre 120 milioni di euro, rientra nel piano strategico di ATM per offrire una mobilità sempre più sostenibile e accessibile all'ombra della Madonnina. L'arrivo dei nuovi veicoli elettrici Iveco Bus è un passo nella direzione che vuole, entro il 2026, la metà degli autobus in servizio a Milano elettrici.



L’appalto per i nuovi autobus comprende 153 mezzi elettrici da 12 metri e la loro manutenzione “full service” per 10 anni. Le prime consegne sono previste nel corso del primo trimestre del 2025, con tutti i veicoli che dovranno essere consegnati entro giugno 2026. Iveco bus, peraltro, non è nuova a questo tipo di rapporti con il capoluogo lombardo, visto che oggi i suoi veicoli costituiscono il 45% dell’intera flotta ATM (550 autobus su 1.200).