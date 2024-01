La 24esima edizione del Festival INTERPLAY tornerà dal 23 Maggio al 18 Giugno 2024

L’inizio dell’anno ha portato ottime notizie all’Associazione Mosaico Danza che è risultata vincitrice del bando del PNRR - TOCC per la Transizione Ecologica: un riconoscimento molto importante che permetterà di avviare un progetto nuovo, che viaggerà parallelo al festival INTERPLAY e sarà dedicato a residenze e spettacoli realizzati in Natura, coinvolgendo facoltà Universitarie e promuovendo azioni di cui vi racconteremo nel corso della progettazione, rivolte a sensibilizzare i nostri stakeholder sull’importanza della transizione ecologica.

ll progetto si chiamerà IN.EX-INTERPLAY EXTENDED IN OUT DOOR- Danza Contemporanea e Performing Art in Natura e realizzerà un Campus Open Air presso la sede dell'Associazione Mosaico Danza, dove ospitare residenze coreografiche, prove aperte, masterclass, workshop e laboratori, incontri didattici di esperti, nei periodi della tarda primavera, estate e primo autunno in continuità con il progetto INSIDE/OFF avviato nel 2007 e concluso nel 2017, quando l’Associazione inaugura il programma pilota a sostegno dei coreografi emergenti, ospitando nel proprio spazio performativo le prime residenze coreografiche su modello europeo.

Entrata a far parte di importanti network nazionali e internazionali l'Associazione ha promosso da allora iniziative a sostegno della mobilità e visibilità̀ di moltissimi artisti del territorio locale e nazionale, portando i loro spettacoli in diversi paesi europei ed extraEu.

Parallelamente verrà potenziata, durante il Festival, la sezione Interplay Diffuso, realizzata negli spazi verdi, parchi naturali e parchi pubblici cittadini acquistando grazie al finanziamento europeo impianti, strutture, arredi e allestimenti per comporre un apparato tecnico sostenibile, a impatto ambientale ridotto anche grazie alla collaborazione e alla consulenza con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino.

A integrazione della vittoria del bando continua l’impegno per compensare l’inquinamento generato dalla realizzazione del festival attraverso il sostegno a progetti che si impegnano a proteggere il pianeta e garantire prosperità̀ per tutti nell’ambito dei 17 Obiettivi Globali di Sviluppo Sostenibile stabiliti dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. INTERPLAY sostiene i progetti di: TREEDOM per la piantumazione di piante, BIOFARM per il sostegno ai piccoli produttori agricoli e 4 OCEAN per la raccolta di plastiche e immondizia negli oceani.



Sul fronte dei progetti internazionali INTERPLAY continua a essere membro del prestigioso network ÉTAPE DANSE, progetto trilaterale per residenze coreografiche internazionali che mira a promuovere le nuove creazioni di coreografi della scena contemporanea, provenienti da Francia, Germania e Italia. Gli artisti italiani selezionati sono EM+ | Emanuele Rosa & Maria Focaraccio che avranno l'occasione di lavorare alla nuova creazione amən. In Italia affiancano Mosaico Danza la Lavanderia a Vapore - Fondazione Piemonte dal Vivo (IT) + Torinodanza Festival / Fondazione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale (IT).



Il Festival INTERPLAY con il progetto Dancing Heads ha vinto come project leader il bando EFFEA Call # 1, un'iniziativa di European Festivals Association, co-fondata dall'Unione Europea e dalla Commissione Europea per Creative Europe che sostiene Jacopo Jenna, per la creazione di Danse Macabre!. Lo spettacolo aprirà il festival INTERPLAY il 23 maggio 2024.

Per il secondo anno di fila grazie al bando EFFEA Call # 2 INTERPLAY ospiterà in residenza il collettivo maltese Dance Beyond Borders per un progetto di creazione partecipativa nel quartiere di Barriera di Milano, dal 7 al 9 maggio 2024.



A livello nazionale sono ufficiali gli esiti della selezione di Prove d’autore, azione del network Anticorpi XL che ha selezionato Jari Boldrini con Giulio Petrucci, Chiara Ameglio e YoY Performing Arts.. Questi ultimi saranno alla prossima edizione di INTERPLAY l’11 giugno alla Lavanderia a Vapore, per presentare le creazioni selezionate alla Vetrina della Giovane Danza D'Autore 2023.



La ventiquattresima edizione del Festival INTERPLAY tornerà dal 23 maggio al 18 giugno 2024, con tantissimi spettacoli in teatro e in outdoor di artisti di spicco della scena nazionale e internazionale.