Corso per SOCIAL MEDIA MANAGER, un viaggio verso la formazione

La gestione efficace di piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok e l'integrazione dell'instant messaging alle strategie di sponsorizzazione sono diventate competenze fondamentali per chiunque voglia emergere in questo campo.

Kiracademy presenta il primo corso per Social Media Manager certificato. Il programma è progettato per trasformare gli aspiranti professionisti in esperti autonomi nella gestione dei canali social. Attraverso lezioni approfondite su ogni piattaforma e l'integrazione delle più recenti soluzioni come la Meta Business Suite, questo corso offre un'eccellente preparazione per affrontare le sfide del settore.

Da Fondamenta a Competenze Avanzate

Il percorso formativo parte dalle basi del marketing e della psicologia sociale, fornendo una panoramica a 360 gradi del contesto operativo. Si approfondisce la progettazione di campagne social efficaci, l'ideazione di contenuti virali e il real-time marketing.

Creare, Sponsorizzare e Gestire: Competenze Chiave

Un focus particolare è dedicato all'Influencer Marketing, insegnando a selezionare, contattare e collaborare con influencer, oltre a creare pacchetti pubblicitari adatti alle piattaforme. Il corso include anche lezioni pratiche su strumenti come Photoshop e WordPress, garantendo la capacità di creare autonomamente contenuti accattivanti e gestire siti web aziendali.

Legalità e Certificazione

La formazione include una sezione dedicata alla legalità sui social media, rispondendo a domande cruciali sull'uso corretto dei contenuti. Al termine del corso, superando test intermedi e finali, gli studenti otterranno una certificazione di competenze riconosciuta a livello europeo, inclusi crediti formativi professionali e universitari.

Esperienza Pratica e Supporto Costante

Kiracademy offre non solo un percorso formativo, ma una comunità di apprendimento. Ogni 15 giorni, le sessioni LIVE forniscono un'opportunità per approfondire gli argomenti e porre domande direttamente agli esperti. Inoltre, tramite il gruppo di lavoro su Facebook, si offre la possibilità di guadagnare partecipando allo sviluppo di strategie per i clienti di kirweb.

Competenze Chiave per il Successo

Il corso non si limita alla gestione dei singoli social network, ma si estende all'Advertising, insegnando come sponsorizzare post e creare il pubblico più adatto da raggiungere. L'aggiornamento con la nuova Meta Business Suite è garantito, permettendo agli studenti di essere all'avanguardia nelle strategie pubblicitarie online.

Una delle peculiarità del corso è l'attenzione dedicata alla progettazione di campagne social efficaci, dall'ideazione di rubriche innovative alla scelta del copy più performante. Verrà approfondito il concetto di real-time marketing e la creazione di contenuti virali.

Dalle Competenze di Base all'Autonomia

Oltre alle fondamenta del marketing e della psicologia sociale, il corso offre una panoramica su questioni fondamentali come la legalità nell'utilizzo dei contenuti sui social media. Domande cruciali troveranno risposta in queste lezioni, fornendo ai partecipanti una comprensione approfondita e chiarezza su questioni legali spesso complesse.

Kiracademy si impegna a rendere i partecipanti autonomi veri e propri esperti del settore. Con ben otto ore di lezioni dedicate a Photoshop, gli studenti potranno finalmente realizzare in autonomia i propri contenuti. Inoltre, con una lezione specifica su WordPress, acquisiranno la capacità di creare e aggiornare pagine web aziendali.

Certificazione e Riconoscimento Ufficiale

Supporto Costante e Opportunità di Lavoro

Un'Opportunità Imperdibile

Kiracademy non è solo un corso di formazione, ma un'opportunità unica per entrare a far parte di una comunità di esperti digitali. Coordinato da Riccardo Pirrone e tenuto da formatori esperti, il corso si rivolge a chi desidera emergere nel mondo dei social media, sia lavorando in agenzie, aziende o come freelance.

Un'Opportunità Unica

Unisciti a Kiracademy e preparati a trasformare la tua passione per i social media in una carriera di successo!