D-Marin rafforza il suo carattere italiano con 2 nuovi porti turistici in Liguria

D-Marin, la rete di porti turistici di alto livello, dà il benvenuto a due nuovi porti turistici in Liguria, portando a cinque il numero dei porti turistici D-Marin in Italia.

Con la Marina degli Aregai e la Marina di San Lorenzo, D-Marin raggiunge il ragguardevole numero di 26 porti turistici nel Mediterraneo e nella regione del Golfo. Si tratta del primo passo che, mediante un accordo commerciale, con il Gruppo Cozzi Parodi, per la promozione e gestione dei posti barca, approderà ad una strategia di espansione più ampia che caratterizzerà il 2024 dell’azienda.

Secondo Oliver Dörschuck, CEO di D-Marin: “La nostra selezione di porti turistici è stata notevolmente migliorata con l'arrivo di Marina degli Aregai e Marina di San Lorenzo, ubicate nella Riviera dei Fiori, una delle più rinomate destinazioni nautiche della costa ligure. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente questi porti turistici e di offrire ai nostri clienti altri due scali durante le loro avventure nel Mediterraneo.”

Queste nuove strutture sono state accuratamente selezionate da D-Marin per adattarsi alla sua missione di fornire un'esperienza di navigazione arricchita ai propri clienti. I porti turistici si trovano lungo la Riviera dei Fiori, uno splendido tratto di costa di 58 km ricco di bellezze naturali e di attrattive culturali.

La Marina degli Aregai è uno dei porti turistici più grandi della Liguria con 961 posti barca in grado di ospitare yacht fino a 50 metri. La struttura offre un servizio di assistenza all’ormeggio 24 ore al giorno, una darsena, un cantiere nautico un vivace complesso commerciale con più di 20 negozi, diversi ristoranti e un hotel 4 stelle e spiaggia privata

La Marina di San Lorenzo è un porto turistico premium con 268 posti barca per imbarcazioni fino a 40 metri. I suoi investimenti più recenti includono l'introduzione di posti barca per superyacht. La struttura offre anche un hotel con spa e spiaggia privata e un cantiere nautico.

D-Marin migliorerà ulteriormente i propri porti turistici grazie a un approccio gestionale incentrato sul cliente e alle innovazioni digitali, offrendo un servizio premium caratterizzato da un'esperienza cliente arricchente.



Informazioni su D-Marin

D-Marin, la rete di porti turistici di alto livello, è stata fondata nel 2003 e ha sede in Grecia. Gestisce 26 porti turistici in Grecia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Montenegro, Croazia, Italia, Spagna, Malta e Albania, per un totale di oltre 13.000 posti barca e strutture di bacino di carenaggio che possono ospitare oltre 3.000 imbarcazioni. D-Marin si impegna a fornire un'esperienza di navigazione gratificante offrendo una qualità eccezionale e il più alto livello di assistenza ai propri clienti privati ​​e partner commerciali.