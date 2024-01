E-commerce in Italia: perché investire ora

La digitalizzazione sta influenzando ogni sfera del quotidiano delle persone, modificando anche le abitudini di acquisto. In Italia oggi si contano in totale 33 milioni di consumatori digitali, acquirenti esigenti che hanno portato ad un incremento del fatturato degli e-commerce italiani del 13% in più rispetto al 2022, un giro di affari del valore di 54,2 miliardi di euro.

Cosa hanno acquistato gli italiani nel 2023

Il comparto dei servizi, trainato soprattutto dal Turismo e dai Trasporti, ha mostrato la maggiore espansione nell'ultimo periodo, registrando un aumento del 25% e raggiungendo un volume di affari pari a 19,2 miliardi di euro. In maniera più moderata, anche la sfera dei beni ha sperimentato una crescita (+8%) rispetto all'anno precedente, attestando il fatturato a 35 miliardi di euro. Nel contesto dei beni, i prodotti nel settore Beauty hanno guidato l'incremento delle vendite online con un aumento dell'11%, seguiti dall'ambito dell'Editoria e dell'Informatica ed Elettronica di consumo, che hanno registrato un aumento delle vendite dell'8%. Altri settori come l'Abbigliamento e l'Home Living, hanno segnato un aumento del 7%, mentre i prodotti del Food & Grocery hanno avuto un calo dello 0,5%, incontrando una leggera difficoltà.

Una guida per tutte le potenzialità dell’e-commerce

In questa situazione favorevole, avere una piattaforma e-commerce risulta essere un grande vantaggio per chi vuole avviare o promuovere i propri prodotti o servizi tramite il web, ma per riuscire a gestirla in modo vantaggioso è necessario munirsi delle giuste competenze. A questo proposito, la tech company TeamSystem presenta la sua guida digitale " Gestire un e-commerce dalla A alla Z ", un manuale progettato per soddisfare le esigenze di chi mira a espandere la propria attività attraverso le vendite online. TeamSystem è una società leader nel campo delle soluzioni digitali, specializzata nell'offrire strumenti innovativi per la gestione aziendale e professionale. L’eBook offre una visione completa di tutte le fasi della gestione di un e-commerce, dalla definizione della strategia all'attuazione pratica, fornendo consigli pratici per raggiungere gli obiettivi desiderati. Nel dettaglio, affronta inizialmente la gestione degli ordini e delle spedizioni, la pianificazione delle azioni di marketing e promozione, ponendo attenzione anche alla fase preliminare di analisi del pubblico di riferimento e dei concorrenti, e guidando nella redazione del business plan. Sul fronte operativo, il manuale spiega il processo di valutazione dei costi, l'ottimizzazione delle schede e delle categorie dei prodotti, l'automazione del controllo degli ordini e dei resi attraverso la gestione del magazzino, oltre a come semplificare l’assistenza clienti. Infine, fornisce consigli su come migliorare l'esperienza utente, sia curando l'aspetto grafico e la struttura del sito, sia focalizzandosi sulla fidelizzazione o l'acquisizione di nuovi clienti tramite un uso strategico dei social network. In un panorama in cui il settore digitale è in continua espansione, sfruttare le opportunità offerte dall’e-commerce non rappresenta soltanto un'ottima possibilità per il presente, ma si traduce in una strategia vincente per generare maggiori profitti in prospettiva futura.