Reca Italia cerca persone dinamiche, appassionate della vendita e interessate ad un progetto di crescita

Reca Italia cerca persone dinamiche, appassionate della vendita ed interessate ad un progetto di crescita. Prima di leggere questo articolo visitate il sito di Reca Italia per farvi una Vostra prima impressione. Mandare il vostro Curriculum Vitae sarà, forse, un gesto spontaneo.

Il mercato nell'ambito delle vendite è molto cambiato e solo le reti maggiormente organizzate e con una coerente strategia industriale potranno competere in futuro, dove la concretezza è alla base della strategia di sviluppo. Se avete delle spiccate capacità comunicative e relazionali, dove la gestione dei rapporti personali rappresenta il fondamento dell’attività e sapete focalizzarvi su obiettivi speciali, con una grande autonomia lavorativa, allora Reca Italia fa al caso vostro. Reca Italia S.r.l. fa parte del gruppo europeo RECA, leader europeo nel commercio di prodotti di fissaggio ed utensileria per l'utilizzo professionale nell'artigianato e nell'industria. Reca italia è alla ricerca di Agenti di commercio da inserire nella rete di Vendita sul territorio nazionale. Essere rappresentanti oggi come ieri equivale ad avere un lavoro autonomo che non preveda uno stipendio fisso, ma piuttosto un'opportunità per guadagnare con le vendite che genereranno importanti provvigioni.

Diventare collaboratori Reca significa entrare a far parte di un grande Gruppo, con un mandato di agenzia Enasarco, zona di vendita nella propria provincia di residenza, predisposizione all’aggiornamento costante di tecniche, capacità organizzative, ricerca di opportunità sul territorio, flessibilità di orario e di spostamento, adattabilità, comprensione dei vantaggi nella diversificazione produttiva e aspirazione alla crescita professionale.



Tenete presente solo un particolare: non stiamo parlando di un lavoro , ma del "Vostro Lavoro". La mission di questa azienda è quella di riuscire a proporre ai propri Agenti e ai Clienti delle soluzioni innovative e "su misura", che garantiscano sempre il miglior servizio a chi lo richieda. La filosofia aziendale prevede un percorso di crescita, che viene messo in pratica attraverso una formazione gratuita e continuativa per permettere agli agenti di essere sempre aggiornati sugli sviluppi del settore. Non siete ancora convinti? Contattate immediatamente il centro Servizi di Reca Italia e riceverete tutte le risposte di cui avete bisogno!

Per mandare il CV la mail franco.sergi@recaitalia.it , per maggiori informazioni il 3358073644 e il sito www.recaitalia.it