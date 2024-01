Il Goia scende in strada con i mercatali di piazza Foroni: "Ridiamo colore a Barriera di Milano"

In Barriera di Milano proseguono le iniziative per chiedere più sicurezza per residenti e commercianti. Dopo l'arrivo dell'esercito e dei militari di questi ultimi giorni, sono gli ambulanti del Goia a farsi avanti, organizzando un presidio cittadino proprio in piazza Foroni, la prima area che ha visto da lunedì operare i militari del progetto "Operazioni strade sicure".

Lo slogan: "Ridiamo colore a Barriera"