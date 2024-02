Cosa prevedono per noi le stelle: l'Oroscopo di Corinne dal 2 all'8 febbraio

ARIETE: Presi da una miriade di incombenze non saprete da qual parte iniziare al fine di portare a termine ciò che vi eravate prefissati agitandovi più del normale… Però attenzione a non strafare altrimenti va a finire che, prima di fondere, sarete costretti a mollare… Rammentate inoltre di omaggiare con un pensierino una deliziosa personcina e di rispettare le norme del codice stradale! Propensione a spaccare fragili oggetti e a commettere errori di valutazione riguardo un familiare.

TORO: Malgrado Giove transiti nella vostra costellazione un impercettibile insoddisfazione permane inducendovi ad un larvato malcontento ma, cari torelli, datevi una smossa e riempite il boccale delle aspettative con un salubre ottimismo perché ciò che turba si definirà per il meglio. Gli appartenenti al II° decano dovranno compiere una scelta mentre, sabato o domenica, contatterete degli amiconi per una pizzetta, una cenetta o delle croccanti bugie da mangiare in allegria.

GEMELLI: Non prendetevela per chi non merita neppure l’unghia del vostro dito mignolo e imparate a vivere serenamente abbandonandovi ai sogni ma accettando contemporaneamente un’amara verità. Un componente del nucleo domestico abbisognerà di uno sprone o darà un significativo comunicato. Se aspettate delle risposte o dei soldi sappiate che presto arriveranno mentre il weekend vi vedrà protagonisti di fatti più umoristici dello stesso carnevale. Tassativo regolarvi nel mangiare.

CANCRO: Tra coriandoli e stelle filanti i dì voleranno lasciandovi, per svariate ragioni, sfibrati ed intronati… Tanti pensieri affollano la mente ma, da cocciuti cancretti, seguitate imperterriti a lottare per i vostri ideali visto che, con febbraio, vi troglierete delle belle soddisfazioni. Un genitore, figlio o parente corruccerà, un imprevisto scombussolerà ed una falsa amicizia scemerà. Se ben appaiati combinate, insieme al partner qualcosa di speciale. Propensione ai raffreddori.

LEONE: Siate solerti e guardinghi perché le stelle, marrane e monelle, vi porranno dinanzi ad interrogativi, infingardi da smascherare, quattrini da versare, adiacenze con marpioni, velate preoccupazioni e contesti facenti arrabbiare…Ma nel contempo vi caverete un pallino, alleggerirete un fardello o proseguirete in un lavoretto impegnativo. Un soggetto si comporterà malamente ma anziché starci male mettetelo in riga e fatevi rispettare! Spostamenti o ritrovi carnevaleschi.

VERGINE: Quanti tentennamenti, stupori e incavolature spuntano dietro l’angolino, anche se basterebbe estrapolare la grinta per realizzare un progetto osteggiato da dicerie, rivali o esseri poco normali, imponendovi all’interno di habitat opprimenti o dove ognuno pensa a sé stesso… Vi accadranno altresì dei fatti strani, una normativa stizzirà, rinvierete un appuntamento e, se il partner continua a picchiare sullo stesso chiodo, vi inalbererete. Domenica allegorica ma squinternata.

BILANCIA: Un guaio scampato, una manciata di euforia, un ritrovo ruspante, l’adeguata compagnia, un miglioramento, saranno elementi da saggiare nel preludio di questo bizzoso Carnevale… Permane un dubbio da depennare, il timore di non farcela a ad accontentare le altrui esigenze o degli alterchi con un individuo che, pur stimandovi, vi ascolta poco o niente così come necessitate di un equilibrio che troverete soltanto dopo aver superato un ostacolo… Venerdì assai incasinato.

SCORPIONE: Sotto l’egida dell’ultimo quarto di Luna, che il 2 febbraio si forma nella vostra costellazione, vivrete giornate intense e piene di controsensi, variando umore a seconda dei momenti e della gente con cui tratterete. Nel contempo giungeranno delle inusitate novelle, correrete a destra e a manca per dei documenti o riscontrerete degli intoppi burocratici atti a far salire i fumenti. Qualche nativo, in occasione del preludio di Carnevale, si concederà uno sfizietto.

SAGITTARIO: State attraversando una fase delicata ma, lottando fermamente, riuscirete a sconfiggere ciò che importuna indipendentemente dal fatto che si tratti di salute, valute o sentimenti. Grazie ad un appoggio provvidenziale sbroglierete altresì una intricata matassa rimanendo nel contempo stupefatti dal risultato di un esito o da un comunicato. Fidatevi inoltre di un’intuizione utilissima al fine di capire chi veramente vi vuole bene da chi invece approfitta della vostra ingenuità.

CAPRICORNO: Grazie ad un consiglio avrete le idee più chiare sul come impostare una questione vacillante acquisendo maggiori certezze e sentendovi più pimpanti psicologicamente. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno giorni fermentati annoveranti dei diverbi con incompetenti o degli sbuffi intermittenti. Verso il week end invece festeggerete qualcosina, recupererete un’amicizia o incontrerete chi non vedevate da tempo. Attenti a non spaccare oggetti!

ACQUARIO: Gli attuali passaggi planetari favoriscono una ripresa su tanti fronti pur dovendo fare i conti con il momentaneo rallentamento di un’impresa o dei quattrini da erogare compensati però da quasi concomitanti entrate. Un’improvvisata vi coglierà alla sprovvista, riceverete un invito o vi ritroverete con quei rari amici sinceri che avete. Se invece avanzate d’età mettete al Lotto i vostri dati di nascita: la dea bendata potrebbe regalarvi una giocata fortunata!

PESCI: Da buoni pesciolini pretenderete il meglio dal prossimo e da voi stessi avviando progetti fino a ieri impensabili. Fidatevi inoltre delle assodate competenze di una persona intenzionata a darvi una mano, preparatevi a future metamorfosi e, in caso di acciacchi, non esitate a consultare un dottore. Indecisioni su di un qualcosa da comprare, rinnovare o cambiare. Vi verrà proposto un combino: accettatelo senza esitare perché, evadendo dal solito tran tran, vi distrarrete.

Le stelle si stanno trasformando in coriandoli atti ad illuminare la farsa della vita…