Meteo: dopo la pioggia, la settimana inizia con il caldo e sole

L'alta pressione finalmente comincerà a farsi sentire anche nelle nostre regioni, portando più stabilità e bel tempo, e anche caldo a metà settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 8 luglio.

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso al mattino. Al pomeriggio rasserenamenti sulle pianure, ma possibili isolati rovesci sulle zone alpine.

Temperature in aumento, con massime intorno 28/29°C. Venti assenti o deboli dai quadranti orientali.

Da domani martedì 9 a giovedì 11 luglio.

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con normale attività cumuliforme sui rilievi alpini che potranno generare brevi e locali rovesci al pomeriggio. Temperature in aumento ed oltre la media del periodo, ed insieme ad esse l'umidità, con aumento della sensazione di disagio da caldo nel corso dei giorni.

Le massime tra mercoledì e giovedì potranno arrivare tra i 32 e i 34° C, mentre le minime saliranno fino a 22/23 °C, risultando in qualche notte tropicale soprattutto in città.

Venti in tutto questo che risulteranno sempre assenti o deboli variabili.

Da venerdì 12 luglio.

L'arrivo di un veloce fronte perturbato porterà una fase instabile nella giornata di venerdì, che potrebbe essere relegata ai settori a nord del Po. Calo termico modesto per rientrare in media nel fine settimana, ma già lunedì si potrebbe ripartire con una nuova ondata di caldo. Capiremo di più nei prossimi aggiornamenti.

