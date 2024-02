Sfondano una vetrina con un tombino e rubano vestiti da un negozio: arrestati

In manette un ragazzo italiano di ventidue anni e un uomo somalo di trentuno anni, sospettati di un tentato furto aggravato in un negozio di abbigliamento in via Villar. Durante la notte, gli inquilini di un palazzo vicino all'attività commerciale hanno notato la vetrina frantumata e due uomini che all’interno rubavano capi d’abbigliamento.

Allertato il 112, i poliziotti hanno trovato la vetrina sfondata verosimilmente con un tombino ritrovato nelle immediate vicinanze, e la coppia in fuga. La volante li ha inseguiti ed ha arrestato il ventiduenne in prossimità di corso Venezia: il ragazzo aveva abbandonato per strada i vestiti, dei quali si era impossessato con il complice.

Quest’ultimo è stato trovato nascosto sotto un’auto parcheggiata nei pressi del negozio. I due individui, sprovvisti di documenti e senza fissa dimora, sono stati arrestati.