Paura sulla provinciale 211: perde i sensi mentre è alla guida, l'auto resta sospesa nel vuoto

Attimi di altissima tensione sulla strada provinciale 211, che conduce a Giaglione, dove ieri sera un'auto è finita sospesa nel vuoto, in bilico sul ciglio della carreggiata, con all'interno una persona priva di conoscenza.

Cruciale e molto delicato è stato l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco per evitare conseguenze peggiori. Il veicolo, pericolosamente sospeso, è stato stabilizzato con funi per scongiurare il rischio di caduta e consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Dopo l’operazione, complessa e delicata, la persona rimasta intrappolata è stata estratta dall’abitacolo e affidata ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. Al momento non sono ancora note le sue condizioni.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di soccorso e il recupero del mezzo.