La moda Peserico anche a Dubai

Peserico, presente a Torino con un proprio monomarca in via Gobbetti, ha aperto un nuovo corner, il primo in quest’area, a Dubai, all’interno di Galeries Lafayette, in Dubai Mail, il secondo complesso commerciale più grande del mondo. Peserico, uno dei più conosciuti brand dell’alta moda italiana, ha, in questi giorni, ricollocato il suo store di Charleston annunciando che negli Usa, suo primo mercato, ai tanti monomarca e corner presenti, aggiungerà due altri store, a Boston e addirittura in Madison Avenue a New York. Nel frattempo lo staff aziendale sta preparando la sfilata di martedì 20 febbraio, a Milano, in AreaPergolesi Events, uno dei grandi appuntamenti mondiali della moda italiana. Peserico ha chiuso il 2023 con un fatturato aggregato di 128 milioni di euro e vendite nette consolidate di 105 milioni, + 25% sul 2022. (g.n.)