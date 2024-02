Operai, meccanici, manutentori o autisti: in Piemonte quasi impossibile trovare candidati all'assunzione

Impossibile trovare operai specializzati nelle costruzioni, ma anche meccanici, montatori, riparatori e manutentori. Difficilissimo trovare fondatori, saldatori e carpentieri (compresi gli antichi "lattonieri"), ma si fa fatica pure nella ricerca di tecnici della gestione dei processi produttivi e della distribuzione commerciale, fino agli autisti di veicoli.

Figure impossibili da trovare in un caso su due

Sono queste le figure professionali che le aziende piemontesi non riescono proprio a inserire nei propri organici, anche se sono alla ricerca di persone da assumere. Lo dice l'ultima rilevazione effettuata da Unioncamere e Excelsior.



In tutto si contano 27.370 assunzioni previste per febbraio 2024 nella nostra regione, che coinvolgono il 16% delle imprese complessive. Ma resta altissimo il dato legato alla difficoltà di reperimento del personale: capita in un caso su due (49,5%).