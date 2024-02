"Rivoli, è ora!" Il 4 marzo il candidato sindaco Alessandro Errigo si presenta alla città

Rivolese di nascita, attuale consigliere comunale all’opposizione, una Laurea magistrale in Economia aziendale e direzione delle imprese e un legame indissolubile con la sua città: Alessandro Errigo, classe 1982, si prepara ad entrare nel vivo della campagna elettorale che lunedì 4 marzo parte da un luogo simbolo di cultura e politiche culturali come il Circolo della musica di Via Rosta 23, da molti conosciuto ancora come “Maison Musique”.

Da settembre 2023 Errigo è stato il volto di “strada x strada”, progetto-sfida lanciata dal comitato “Rivoli, è ora” con il proposito di raggiungere e dare voce a quartieri e cittadini che vivono le 479 strade della città: 15 tappe sistematiche, fatte di incontri e confronti, in un dialogo diretto e costante con gli abitanti, preziosi portavoce di criticità, potenzialità, sentimento di ciascun quartiere.

«Le tematiche del 4 marzo - racconta Alessandro Errigo- nascono dall’ ascolto dei cittadini incontrati lungo le passeggiate via dopo via, quartiere dopo quartiere, in quell’ esperienza umana, operativa e costruttiva che è “strada x strada”, progetto itinerante che ci ha permesso di arrivare al cuore pulsante della città attraverso il contatto diretto con le persone. Quelle che tratteremo sono questioni che stanno a cuore ai rivolesi, e che sottolineano esigenze e potenzialità di una ridente cittadina europea alle porte di Torino. Una cittadina che merita progettualità, visione, tutela e valorizzazione di ogni sua preziosa risorsa. Una cittadina che chiede azione e protagonismo. Ora».

Leitmotiv della serata, che si preannuncia un’inedita rassegna di tutto ciò che rappresenta la bellezza in atto e in potenza della città, è la voce liberata: quella delle testimonianze dei singoli, attraverso temi come istruzione, lavoro, sport, inclusione, sostenibilità, trasporti, cultura, manifestazioni ed eventi, con espressioni di musica live e danza portate sul palco da eccellenze rivolesi. Voce è anche quella di persone e luoghi che si raccontano attraverso scatti e video realizzati nel corso di questi mesi durante incursioni del Comitato, “strada per strada”, via dopo via.

Con un solo obiettivo: rendere visibile lo specchio nitido e concreto di quella che è la vera protagonista, non solo di una serata, ma di un intero programma: la città di Rivoli.