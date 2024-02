L'incrocio maledetto tra via Plava e via Faccioli teatro di un altro brutto incidente

Molti lo hanno soprannominato l'incrocio maledetto, perché è stato teatro di diversi incidenti nel passato, l'ultimo (per fortuna non grave) poco più di due settimane fa. Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 febbraio, tra via Plava e via Faccioli si è registrato l'ennesimo sinistro.

Scontro tra una Dacia ed una moto

Attorno alle ore 19, probabilmente a causa di una mancata precedenza, si sono scontrati una Dacia e una moto: l'impatto è stato fortissimo, ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di 20 anni che è stato poi trasportato in ambulanza al Mauriziano.

Centauro in ospedale al Mauriziano

Per fortuna il ragazzo era cosciente e dalle prime indicazioni fornite dalla Polizia locale, prontamente intervenuta sul posto per i rilievi del caso, non pareva in gravi condizioni.

Per alcuni minuti l'accesso a via Plava è risultato complicato, per poter permettere l'arrivo di mezzi di soccorso e Polizia, ma visto l'orario di scarsa circolazione le conseguenze per il traffico sono state limitate.