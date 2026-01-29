Carambola alla rotonda dell'ippodromo di Vinovo: tre mezzi coinvolti e due feriti

Gli agenti della Polizia Locale di Nichelino sono intervenuti intorno alle ore 10 di oggi, giovedì 29 gennaio, presso la rotonda dell’Ippodromo di Vinovo, al fondo di strada Debouchè, per un incidente stradale che ha avuto del rocambolesco, coinvolgendo due autoveicoli e un furgone.

Tre mezzi coinvolti e due feriti

Il conducente di un furgone Renault, perdendo il controllo del mezzo, terminava la sua corsa al centro della rotonda e subito dopo, una Kia Sportage che si accingeva ad impegnare la rotonda, veniva violentemente urtato da un Suv Mercedes, che carambolava e terminava la corsa contro il furgone fermo al centro della rotonda. I due conducenti degli autoveicoli hanno riportato lesioni all’apparenza non gravi e sono stati trasportati rispettivamente al Cto di Torino e al Santa Croce di Moncalieri.

Code e disagi

Il sinistro ha creato per alcune ore qualche rallentamento, risolto verso le 13.30 quando i mezzi sinistrati sono stati rimossi ed è stata ripristinata la regolare circolazione stradale.

Sono in corso accertamenti da parte degli agenti intervenuti per i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e accertare le responsabilità.