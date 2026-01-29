San Salvario, segue un'anziana di 92 anni fino alla porta di casa e la rapina: un uomo finisce in manette [VIDEO]

L'ha seguita passo dopo passo, fino all'androne di casa. Quindi l'ha rapinata ed è fuggito. Ma adesso attorno ai suoi polsi sono scattate le manette. Questo l'esito della vicenda che si è verificata lo scorso mese di novembre, nel quartiere San Salvario. Vittima una donna di 92 anni di ritorno da una passeggiata al mercato di piazza Nizza: era circa mezzogiorno e il malvivente - un 57enne senza fissa dimora già noto ai carabinieri della Stazione di Torino Borgo San Salvario - è entrato in azione.







A incastrarlo, sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza puntate lungo un tratto di marciapiede di via Nizza: si vede chiaramente come l'uomo, dopo aver attraversato la strada, cambia direzione probabilmente per seguire proprio l’anziana vittima mentre si incamminava verso casa. All’interno dell’androne dell’abitazione della donna il rapinatore ha sorpreso la signora alle spalle, facendola cadere a terra e strappandole il portafoglio. Quindi la fuga.



Il racconto lucido e puntuale dell’anziana e di altri testimoni, insieme alle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, hanno consentito ai militari di identificare l’uomo. Le indagini hanno portato all’emissione dell’ordinanza di misura cautelare in carcere da parte del Tribunale di Torino. L'uomo era già presso il carcere delle Vallette per altri motivi.