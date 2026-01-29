Girava in monopattino e aveva con sé oltre mezzo chilo di hashish: Polizia arresta un minorenne

Stava girando a bordo del suo monopattino e ha insospettito gli agenti di Polizia che lo stavano osservando. E' stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un diciassettenne italiano che in quel momento si trovava in corso Trapani.

I poliziotti hanno infatti cercato di fermarlo ma, per evitare il controllo, il giovane ha accelerato gettando via un panetto di hashish. La fuga è terminata in via Frassineto, dove gli agenti sono riusciti a fermarlo.

La perquisizione si è allargata anche alla casa del giovane e nella cantina dell’abitazione sono stati trovati altri sei panetti di hashish per oltre 600 grammi di peso e il materiale per il confezionamento delle dosi. In casa, invece sono stati trovati 1750 euro in contanti. Gli agenti hanno poi trovato due casseforti, una in cantina e una in casa con tracce di sostanza stupefacente all’interno.

Tra i diversi oggetti, gli agenti hanno rinvenuto uno smartphone: il ragazzo ha raccontato di averlo trovato molto tempo fa alla fermata del bus. Per lui è scattata anche la denuncia per ricettazione. Il minorenne si trova ora in comunità.