Teatro, il Fringe Festival cerca volontari: l'appuntamento sarà da metà maggio a inizio giugno

Per chi ama il teatro, ma vuole mettersi in gioco fuori dal palco. Per chi vuole vivere il backstage, ma essere in prima fila. Per chiunque voglia cogliere un’occasione unica di arricchimento culturale e sociale, il Torino Fringe Festival apre la call per diventare volontari del festival di teatro off e arti performative, in programma dal 17 maggio al 2 giugno 2024.

L’unica competenza richiesta è lo spirito di adattamento, per sapersi destreggiare in situazioni caotiche, prendere decisioni rapide, avere cura e attenzione per le relazioni e i particolari. In un clima festoso e informale si richiedono solo serietà, puntualità e professionalità, perché la partecipazione e l’impegno dei volontari sono fondamentali per la realizzazione del Festival. La XII edizione è in programma dal 17 maggio al 2 giugno 2024. Dato il numero di eventi, si richiede preferibilmente la disponibilità per 7 giorni, ma sarà sufficiente garantire la propria presenza per un minimo di 4/5 giorni. La collaborazione dei volontari è richiesta dal 20 al 26 maggio in orario preserale e serale presso le location del festival, dal 27 maggio al 2 giugno in orario preserale e serale presso le location del festival, dal 13 maggio al 2 giugno in orario pomeridiano presso la biglietteria.

Quattro le posizioni aperte:

_SPAZI.TOFRINGE: Spettacoli del festival dal 20 al 26 maggio e dal 27 maggio al 2 giugno. Il cuore del festival sono gli spettacoli nei vari spazi distribuiti per la città. Tra i compiti assegnati: aiutare le compagnie ospiti, supportare lo staff, fare la maschera, accogliere gli artisti e il pubblico.

_TEC.TOFRINGE: Supporto tecnico per gli spettacoli del festival dal 20 al 26 maggio e dal 27 maggio al 2 giugno. Aiuto tecnico durante gli spettacoli per allestimento e disallestimento delle scenografie tra uno spettacolo e l’altro e allestimento delle location con il team di tecnici. Si richiede una conoscenza di base di illuminotecnica e/o fonica.

_REPORTER.TOFRINGE: Racconto per immagini degli spettacoli del festival dal 20 al 26 maggio e dal 27 maggio al 2 giugno. Realizzazione di foto e video dei momenti più salienti del festival per la pubblicazione sui social del Torino Fringe Festival. È richiesto il possesso di una propria strumentazione e della possibilità di spostarsi agevolmente da uno spazio all’altro.

_INFO.TOFRINGE: Infopoint e biglietteria centrale dal 13 maggio al 2 giugno, orario pomeridiano. L’info point è il luogo in cui fornire informazioni sul programma, sugli eventi e i luoghi del festival, distribuire i materiali come flyer, programmi, mappe, calendari e altro.

I benefit del volontario Fringe: una maglietta del Torino Fringe Festival, diritto alla “riduzione volontario” a 6 euro per tutti gli spettacoli in programma (eccetto gli eventi speciali), 2 biglietti omaggi nominativi e non validi per gli eventi speciali, la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli dello spazio in cui si sta svolgendo il proprio turno, possibilità di partecipare ad un concorso esclusivo riservato ai volontari e vincere numerosi premi.

Le candidature dovranno essere inviate entro l’8 aprile. I candidati selezionati verranno contattati via mail entro il 22 aprile e invitati a partecipare ad una riunione informativa ed organizzativa in programma il 3 maggio alle ore 18.30.