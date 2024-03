Giubileo lancia il progetto-pilota ‘Avremo Cura di Te’ per gli animali rimasti senza padrone

“Sono sempre più le persone sole che, nel momento della scomparsa, lasciano loro malgrado i propri amici a quattro zampe privi di un futuro. Nasce per questo il progetto ‘Avremo cura di te’, che mira al ricollocamento efficace presso nuova dimora e famiglia degli animali domestici rimasti soli in seguito al decesso di chi li ha tanto amati in vita”. Lo rende noto Serena Scarafia, presidente del Cda di ‘Giubileo Srl’, storica onoranza funebre torinese.

“Motivo per cui ci siamo offerti di farci carico delle spese vive di un paio di rifugi dedicati della provincia di Torino, uno per cani e uno per gatti, per garantire loro ricovero, mantenimento e cure inclusi sino al momento della loro potenziale adozione. In una società sempre più frammentata, per dare visibilità all’iniziativa unica nel suo genere in Europa per un’impresa funebre – chiosa la manager - abbiamo scelto un partner fidato quale la trasmissione ‘Videoadozioni-quattrozampeintv’ ideata e condotta su molteplici canali web e televisivi dal giornalista Francesco Graziano Espen, che dal 2011 lega con successo il proprio volto a questo nobilissimo intento con ben oltre 1400 puntate trasmesse dagli inizi a oggi, oltre a curare lo spin-off ‘Lazampa.it’ sui quotidiani del ‘Gruppo Gedi’ tra cui ‘La Stampa’ e ‘Il Secolo XIX’”.