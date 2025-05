Sala Rossa accanto ai metalmeccanici in lotta per il rinnovo del contratto

" Oggi qua c'è la voce di Torino sulla questione ". Questa frase del capogruppo comunale dei Radicali Silvio Viale ben sintetizza la proposta di ordine del giorno sottoscritta da tutte le forze politiche presenti in Sala Rossa (Lega, DemoS, Forza Italia, FdI, Radicali, Pd, Moderati, M5S, Moderati, Torino Bellissima, Torino Libero Pensiero, Sinistra Ecologista, Torino Domani) a sostegno della vertenz a per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici .

A memoria, solo le Olimpiadi invernali di Torino 2006 erano state in grado di unire tutti i partiti . "La difesa del lavoro - ha spiegato il capogruppo del Pd Claudio Cerrato - è una priorità che ci deve vedere sempre dalla stessa parte". A dare la misura di quanto l'atto e la proposta siano importanti bastano i numeri.

I numeri

" Tutta la Sala Rossa - hanno spiegato - è dalla parte del lavoro ". Questo documento nasce dopo aver audito in Commissione Lavoro i sindacati. " Dalle organizzazioni - ha chiarito il presidente Pierino Crema - è arrivato un messaggio chiaro: a fronte dei problemi che abbiamo, è importante che ci sia un messaggio politico unitario ".

L'atto, riprendendo anche il discorso per pronunciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 29 aprile scorso sul "capitale umano", impegna il sindaco a sostenere i lavoratori metalmeccanici in caso di sciopero ed altre iniziative per ottenere il rinnovo del CCNL e a richiedere alla Regione di assumere analoghe iniziative.