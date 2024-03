"Mostrine e Alamari in congedo", grande partecipazione e successo per il concerto allestito dal Consigliere Regionale Gianluca Gavazza

La serata chivassese di sabato 9 marzo è stata illuminata dalla musica. Al Teatro dell’Oratorio Beato Angelo Carletti infatti si è svolto il concerto “Mostrine e Alamari in congedo”, fortemente voluto e allestito dal Consigliere Regionale Gianluca Gavazza, 1’ Aviere del 147’ corso dell’Aeronautica Militare in congedo. Ad allietare i numerosissimi presenti che si sono riuniti per ascoltare un po’ di buona musica c’erano tre fanfare: il Gruppo storico Carabinieri Reali 1883 Fanfara Ten. G. Donato, che per l’occasione è stata Cicerone della Fanfara Montenero della Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini e della Fanfara Bersaglieri Medaglia d’Argento “Fausto Balbo” di Settimo Torinese. Le tre fanfare si sono esibite in numerosi brani di generi diversi, dalle più classiche marce militari, tra cui 4 marzo, che è la Marcia d’Ordinanza dell’Esercito Italiano, la Marcia d’Ordinanza dei Carabinieri Reali e Flik Flok, nota ai più come La Fanfara dei Bersaglieri.

Il promotore dell’evento, il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte Gianluca Gavazza, chiamato ad intervenire ha così commentato: “La partecipazione così gremita a questo evento mi rende infinitamente grato nei vostri confronti e mi commuove. Ripetere lo strepitoso successo del Carosello delle Bande, svolto il 2 dicembre al Palalancia, era uno dei miei grandi desideri e posso affermare con certezza che si è avverato, grazie anche all’aiuto del mio staff. Le bande raccontano la storia dei nostri territori, mentre queste fanfare in congedo raccontano la storia della nostra Italia, quindi era giusto dare il giusto risalto ad entrambe in due date diverse. Momenti come questo sono le migliori occasioni per omaggiare e ringraziare le nostre Forze Armate che da sempre si impegnano e rischiano la propria vita per proteggere le nostre. Questo messaggio deve essere tramandato anche ai più giovani che un domani si troveranno al nostro posto. Il ringraziamento finale va a tutta la mia famiglia: i miei figli con i rispettivi compagni, il mio nipotino piccolo e soprattutto mio padre, che sta vivendo il suo novantesimo anno. Lui è la persona che mi ha permesso di essere quello che sono ora, un uomo libero. Questo deve essere l’insegnamento di tutti i padri e le madri nei confronti dei figli: la libertà costa, e l’unico modo per pagarla è il rispetto del prossimo”.

Il Gruppo Storico Carabinieri Reali 1883 della sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Salvo d’Acquisto” di Chivasso si compone di 3 reparti: Bandiera Storica con scorta, Picchetto d’onore e Reparto Musicanti. Dall’estate 2015 Il “Gruppo” è stato infatti implementato con l’inserimento del “Reparto Musici” composto da 30 strumentisti (fiati e percussioni) guidati da Tre Direttori di Fanfara. La Fanfara è dedicata al compianto Ten. Gianantonio Donato prematuramente scomparso nel 2012, ispiratore e fautore di questo splendido sodalizio. Il repertorio musicale spazia dalle marce militari a brani contemporanei di autori famosi del panorama internazionale, da Ennio Morricone ad Astor Piazzolla, a Bill Conti e Perez Prado per citarne alcuni. I musici di questa fanfara sono stati diretti da Flavio Remo Bar e dalla vice-direttrice Benedetta Macario.

La Fanfara Montenero nasce nel 1934 sotto la guida del maestro Vezzetti. Si formò e sfilò per la prima volta il 25 aprile 1934 in occasione dell’adunata nazionale di Roma. Dopo la fine della guerra, nel 1957 per forte volere del maestro Teolis la fanfara rinasce, ed il suo primo servizio ufficiale sarà il 16 giugno 1957 in occasione del 40° anniversario di una tra le più cruente e rovinose battaglie combattute nella 1° guerra mondiale: il Monte Nero. Questo successo apre la strada alla fanfara e da allora sono passati 65 anni senza alcuna interruzione. Riconosciuta quale fanfara della sezione A.N.A. di Torino, la Fanfara Montenero ha un organico composto da circa 40 elementi. Attualmente la sua direzione artistica è affidata a tre capi fanfara che si alternano. Il repertorio prevede l’inserimento di brani di musica leggera arrangiati per banda senza mai trascurare lo spirito alpino che, da sempre, l’hanno caratterizzata; un adeguamento alle nuove esigenze della società moderna senza dimenticare le sue radici alpine tramandate con orgoglio e passione da tutti i suoi predecessori. Ad oggi il direttore della fanfara è Massimo Savio.

La Fanfara Bersaglieri della sezione “Medaglia d’Argento Fausto Balbo” di Settimo Torinese, si è ricostituita il 30 aprile 1995 dopo alcuni anni di assenza. Fin dalla sua prima uscita essa ha partecipato a tutti i più importanti appuntamenti a livello regionale e nazionale. Ma non solo, la Fanfara ha avuto occasione di esibirsi oltre i confini, soprattutto in Francia e Germania dove ha partecipato a manifestazioni militari, civili e kermesse musicali. Ovunque ha riscosso vivi consensi per la preparazione sia tecnica che formale, fondamentale nel rispetto della tradizione Bersaglieresca. Oggi la Fanfara è diretta dal Capo Fanfara Francesco Rotondo, anch’egli bersagliere dal 1995 al 1996.