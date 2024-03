Torino vuole l'iscrizione anagrafica per chi affitta in nero: "Residenza è un diritto"

"Siamo consapevoli - ha osservato la capogruppo comunale del Pd Nadia Conticelli - che la problematica va affrontata a livello nazionale. Noi vogliamo accendere un faro: le persone non scompaiono, esistono. Nell'ambito della normativa esistente - ha aggiunto - non chiediamo niente al di fuori della legge, solo che si implementino i servizi che già ci sono".

No occupazioni abusive

E a dare una misura di come non avere una residenza "ufficiale" tagli fuori da prestazioni pubbliche è la capogruppo di Torino Domani Tiziana Ciampolini. "In pandemia - ha spiegato - tante persone non potevano essere curate. La residenza è un requisito necessario per i servizi sanitari, per il reddito di cittadinanza". "Non è un favore - ha aggiunto - alle occupazioni abusive: anzi non sono contemplate all'atto".

Le Case Comunali

A Torino ci sono Casa Comunale 1, Casa Comunale 2 e Casa Comunale 3, a cui possono chiedere l'iscrizione anagrafica i giostrai, i clochard e tutte le persone in difficoltà per accedere ai servizi.

A fine 2022 erano 4.500 le persone che avevano fatto domanda. Gli extracomunitari però, come ha ricordato la capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale, possono iscriversi solo a "Casa Comunale 3, che non dà diritto ad accedere ai servizi comunali, ma solo per stranieri". "Chiediamo - ha aggiunto - che i tre indirizzi siano parificati".

Ex Buon Pastore

Una risposta alla difficoltà abitativa potrebbe arrivare dall'ex Buon Pastore, che quest'inverno ha accolto un'ottantina di clochard e famiglie in difficoltà economica. "Ci sono - ha spiegato il consigliere del PD Vincenzo Camarda - interlocuzioni con gli Rosatelli e Favaro perché la città continui a implementare il servizio offerto in questo luogo, perché diventi uno spazio comune di coabitazione non solo per l'emergenza freddo. Purtroppo la Regione è assente".

A fargli eco il collega Pierino Crema. "Diventa importante - ha chiarito - che l'esperimento del Buon Pastore non termini il 30 aprile". "Sul modello di Roma - ha poi aggiunto - potremmo stabilire una Casa Comunale in ogni Circoscrizione. Questo ci permetterebbe di capire se gli "invisibili" sono solo in centro o in altri quartieri: è un modo per farli emergere".