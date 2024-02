Istituto Buon Pastore, accolti 110 clochard e persone in difficoltà: "Sito di accoglienza anche il prossimo inverno"

Sono centodieci - tra senzatetto, minori stranieri non accompagnati e famiglie in difficoltà economica - le persone accolte all'interno dell'ex Istituto Buon Pastore durante l'autunno/inverno 2023-2024.

Non solo single, ma anche cinque nuclei familiari e una mamma nigeriana con i suoi tre bambini. La struttura è aperta tutti i giorni dalle 18 alle 9 circa del giorno successivo. Un posto dunque dove i clochard, e chi è in difficoltà, possono dormire, ma anche fare una doccia nel container allestito nel cortile esterno e consumare la cena nel refettorio comune.

"Ampliare i posti"

"Noi vogliamo ampliare - ha osservato l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli - i numeri dei posti a bassa soglia per l'accoglienza dei clochard, diversificandoli".

"L'Istituto Buon Pastore - ha aggiunto - è inserito all'interno del "Piano inverno". Non posso dire tecnicamente se ci sarà la proroga per il mese di aprile ma per il prossimo inverno, dopo la verifica di fine percorso, ci piacerebbe avere di nuovo a disposizione il complesso di corso Principe Eugenio".