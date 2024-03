Musica e solidarietà nel concerto dell’Associazione Culturale Sunshine Masschoir organizzato dai Lions

I Lions Torinesi (Club Torino Pietro Micca, Torino La Mole, Torino New Century, Torino Europa, Torino Lagrange, Torino Taurasia, Torino Augusta Taurinorum) si uniscono, domenica 14 aprile 2024, all’Auditorium Giovanni Agnelli, in via Nizza 280, al Lingotto, con inizio alle ore 20, per promuovere il concerto Sunshine Gospel Masschoir, uno spettacolo con oltre 300 coristi sul palcoscenico dell’Auditorium del Lingotto. I fondi verranno destinati all’Associazione Asperger online ETS, che promuove una cultura di divulgazione dello spettro autistico.

Il concerto è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Sunshine e con i patrocini della Regione Piemonte e della Città di Torino.

Il coro Sunshine Gospel Choir è fondato e diretto dal torinese Alex Negro, da 20 anni il più rappresentativo e uno dei migliori cori di Musica Gospel in Italia. Nel gruppo ci sono artisti provenienti oltre che dall’Italia e dall’Europa, anche dagli Stati Uniti.

Sulla scena dal 1998, l’ensemble corale ha all’attivo otto album e un DVD, oltre a centinaia di concerti in Italia e all’estero, con ampio successo di pubblico e di critica.

Il Governatore Michele Giannone, prima dello spettacolo, illustrerà l’attività del mondo Lions.

La capienza dell’Auditorium Giovanni Agnelli è di 1600 posti. Chi fosse interessato all’acquisto di biglietti o a maggiori informazioni per partecipare all’evento, può inviare una email o un messaggio whatsapp a Carla Demichelis:demicarla@hotmail.it, tel. 3402626234, indicando cognome e nome e eventuale Lions Club di appartenenza, allegando, in caso di partecipazione, la ricevuta del bonifico effettuato a favore LC Torino Pietro Micca - IBAN BANCO DESIO: IT 93E0344001000000000633800.

Il contributo di partecipazione è di € 55,00 per i posti VIP, e di € 45,00 per i posti GOLD. LC TORINO PIETRO MICCA.