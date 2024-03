Italia Vs Dubai: Daniele Pescara rivela dove si vive meglio

Quando si tratta di scegliere dove vivere, le opzioni possono essere molteplici e dipendono da una serie di fattori importanti. Italia e Dubai rappresentano due realtà molto differenti, ognuna con i propri vantaggi e sfide. Quali sono le differenze tra questi due Paesi? Lo vediamo grazie a Daniele Pescara, finanziere veneto che vive e opera da Dubai, che desidera supportare chi voglia prendere una decisione informata.

Vivere in Italia nel 2024: una storia di cultura e cucina

L'Italia è una terra intrisa di storia millenaria e cultura vibrante, che attrae visitatori da tutto il mondo con la sua vasta gamma di luoghi da visitare e esperienze culturali uniche.

Dai maestosi monumenti dell'antica Roma alle opere d'arte rinascimentali di Firenze, l'Italia è un vero tesoro per gli amanti della storia e dell'arte.

Inoltre, la vicinanza alla famiglia è un punto di forza per molti residenti italiani, offrendo un sostegno emotivo e pratico che contribuisce al benessere individuale.

La cucina italiana è rinomata in tutto il mondo per la sua varietà, qualità e gusto delizioso.

Dai piatti tradizionali regionali come la pasta fresca e le pizze artigianali ai prelibati formaggi e agli squisiti vini, l'Italia è un paradiso gastronomico che delizia i palati di ogni genere.

Oltre alla sua ricca storia e alla sua cucina celebre, l'Italia vanta anche paesaggi mozzafiato che spaziano dalle maestose cime delle Alpi alle affascinanti coste mediterranee.

Questo mix di bellezze naturali offre un'ampia varietà di opportunità per gli amanti della natura, che possono godere di escursioni in montagna, giornate al mare e passeggiate in campagna.

Il ritmo di vita in Italia è spesso caratterizzato da un'atmosfera rilassata e una mentalità "dolce far niente", che può essere un punto di attrazione per coloro che cercano un approccio più tranquillo alla vita.

Inoltre, il sistema sanitario pubblico italiano offre un'assistenza di alta qualità e accessibile a tutti, contribuendo al benessere generale della popolazione.

Crisi Economica in Italia: tutti i problemi del 2024

Tuttavia, non tutto è rose e fiori nell'esperienza italiana.

Il Paese ha affrontato problemi economici e instabilità politica negli ultimi anni, con tassi di disoccupazione elevati in alcune regioni.

Il sistema burocratico italiano è ostico e lento, specialmente per gli stranieri che cercano di stabilirsi o avviare un'attività.

Inoltre, nonostante i progressi nella lotta alla corruzione, questo rimane un problema persistente, soprattutto a livello governativo e nel settore pubblico.

Il trasporto pubblico in alcune città italiane può essere soggetto a ritardi e inefficienze, mentre il costo della vita, soprattutto nelle grandi metropoli come Milano e Roma, può essere piuttosto elevato, specialmente per quanto riguarda l'alloggio.

Vivere a Dubai: perché farlo nel 2024

L’Emirato di Dubai è conosciuto come una terra di opportunità e lusso, con una serie di vantaggi e sfide uniche rispetto all'Italia.

La città offre numerose opportunità di lavoro, soprattutto nei settori del turismo, delle finanze e dell'edilizia, attrarre professionisti da tutto il mondo in cerca di crescita professionale e successo finanziario.

Le moderne infrastrutture di Dubai sono ampiamente celebrate, con strade ben mantenute, trasporto pubblico efficiente e moderne strutture residenziali e commerciali che caratterizzano il paesaggio urbano della città.

Inoltre, il lusso è una caratteristica distintiva del vivere a Dubai, con opzioni di shopping, intrattenimento e ristorazione di alto livello che soddisfano i gusti più raffinati.

Dal punto di vista fiscale, Dubai offre un regime fiscale vantaggioso, con zero imposte sul reddito personale e societario, che può rappresentare un notevole vantaggio per gli imprenditori e i professionisti che cercano di massimizzare i propri profitti.

La diversità culturale è un'altra caratteristica prominente di Dubai, con una popolazione cosmopolita che offre una vasta gamma di esperienze culinarie, culturali e sociali.

Dubai: l’Emirato dai mille volti

Tuttavia, vivere a Dubai non è privo di sfide.

Il clima estremamente caldo può essere difficile da sopportare per alcuni, specialmente durante i mesi estivi, e il costo della vita può essere significativamente più alto rispetto ad altri luoghi, soprattutto per quanto riguarda l'alloggio di lusso e le comodità esclusive.

Le leggi rigide su questioni come la moralità, l'abbigliamento e il consumo di alcol possono essere restrittive per alcuni residenti stranieri, e ottenere un visto per vivere e lavorare a Dubai può essere un processo complicato e costoso.

Inoltre, nonostante il lusso visibile, esiste un significativo divario sociale tra cittadini locali e stranieri, con limitati diritti per questi ultimi, che può influenzare l'esperienza complessiva di vivere a Dubai.

Trasferirsi a Dubai: la scelta di famiglie e imprese italiane

A fronte delle più critiche situazioni tipicamente Made in Italy, la vita in Italia è spesso variegata e difficoltosa.

Sicuramente i servizi top quality di Dubai sono un motivo molto allettante per la maggior parte di coloro che stanno pensando di trasferirsi all’estero.

Le famiglie italiane sono preoccupate della situazione economica in cui versa il Bel Paese e l’allarmismo di non riuscire a sfamare i propri figli è sempre più sentito.

Gli imprenditori italiani, poi, temono per le loro attività costantemente a rischio chiusura.

Daniele Pescara, imprenditore italiano trasferitosi a Dubai e operante dal DIFC, il quartiere finanziario dell’Emirato, è testimone di questo radicale cambio vita: “Mi sono trasferito a Dubai quando ho capito che l’Italia non poteva più offrirmi nulla. Ho sempre posseduto uno spirito imprenditoriale molto accentuato e desideravo creare un servizio che non esisteva: pensare di intraprendere questa mission in Italia era assolutamente impensabile.

Mi sono reso conto che fare impresa in Italia era già un’impresa di per sé e volevo proporre ai miei colleghi imprenditori un’opportunità che nel nostro Paese d’origine non c’è.

Così, ho deciso di trasferirmi a Dubai e fondare la Daniele Pescara Consultancy, la Società One-Stop-Shop che accompagna gli imprenditori italiani intenzionati ad aprire una società a Dubai.

Aprire una Società a Dubai: perché farlo nel 2024

Continua Pescara: “Quando mi chiedono perché investire a Dubai nel 2024, la mia risposta è che i numeri parlano chiaro: il 40% delle famiglie del Tricolore è in difficoltà economica e 3 italiani su 10 chiedono aiuto ai parenti per arrivare a fine mese, poiché i costi della vita sono troppo alti e gli stipendi sproporzionati alle necessità essenziali.

Com’è possibile fare business in queste condizioni? In Italia, solo quest’anno, circa il 10% delle aziende è a rischio fallimento.

Fortunatamente, a differenza che in Italia, Dubai offre una fiscalità agevolata, un’economia forte, una moneta stabile e una burocrazia snella, oltre ovviamente a servizi all’avanguardia, una qualità di vita imparagonabile e una società sicura.

Ecco perché i miei clienti, proprio come me, decidono di investire a Dubai”.

Appare chiaro, quindi, come scegliere di vivere in Italia o a Dubai dipenda solamente da quanto si sia pronti a mettersi in gioco, poiché per quanto riguarda le opportunità lavorative, lo stile di vita, e i vantaggi fiscali, sicuramente l’Emirato offre tutto ciò che un privato o un imprenditore possono desiderare.

Per maggiori informazioni sugli investimenti a Dubai, prenota la tua consulenza.