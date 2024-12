Parco del Meisino, gli ambientalisti cercano di nuovo di bloccare il cantiere

Trecento nuovi alberi nel parco del Meisino , che ospiterà il Centro per l'educazione sportiva ed ambientale. La messa a dimora nella mattina di oggi, giovedì 19 dicembre, di un centinaio di piante è stata nuovamente segnata dalle contestazioni. Gli ambientalisti ed i Comitati , da sempre contrari a questo progetto di riqualificazione, hanno cercato di impedire i lavori nel cantiere.

Progetto ridotto

Si sono registrate nuove proteste e tensioni. A inizio dicembre il Comune ha cambiato e ridotto il progetto del Meisino, annunciando anche lo stop del Todays Festival al parco della Confluenza . Modifiche però che non hanno soddisfatto i manifestanti, che all'epoca avevano annunciato ulteriori battaglie. Una minaccia che si è concretizzata questa mattina.

"Amministrazione disponibile al dialogo"

"Spiace constatare come - replica l'assessore al Verde Francesco Tresso - pur in una giornata come questa che vede addirittura ampliare le aree verdi del Meisino, si siano nuovamente verificate proteste".

"Come già detto - aggiunge - l’amministrazione resta disponibile all’ascolto e al dialogo e prosegue in un progetto di valorizzazione di un luogo di incontro tra natura e comunità”.