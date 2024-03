Stop alla collaborazione con Israele, il dibattito passa dalle aule universitarie alla Sala Rossa

"Fare “cooperazione industriale, scientifica e tecnologica” con Israele - chiarisce la pentastellata - in settori di ricerca che riguardano le risorse idriche è esattamente come fare ricerca sui settori bellici". In passato i grillini avevano già preso posizione, opponendosi agli accordi tra la partecipata del Comune Iren e l’azienda idrica israeliana Mekorot.

" Sono decenni - prosegue Sganga - che il governo israeliano, per braccio della sua azienda idrica statale, utilizza proprio l’acqua come strumento di oppressione della popolazione palestinese, controllando le risorse idriche della Palestina e decimando i razionamenti di acqua per la popolazione civile ".

"Vogliamo davvero cooperare con Israele per il controllo delle tecnologie idriche in un simile contesto?" si interroga la grillina, che poi aggiunge: "Questa per me non è ricerca, non è scienza e non è cooperazione, è - purtroppo - rischiare di essere complici di un conflitto che sta producendo solo oppressione e morte di tanti innocenti".