Viola il permesso premio, finisce in ospedale, ma dà le generalità di un morto

Viola il permesso premio dal carcere di Alba per finire in ospedale alle Molinette dopo una aggressione, ma fornisce le generalità false di una persona morta.

Una tecnica già usata altre volte da un 52enne italiano per sfuggire ad altri guai giudiziari.



Qualche giorno fa si è presentato nell'ospedale Molinette dopo un’aggressione a Porta Nuova. Una volta lì, gli agenti della Polizia hanno chiesto aiuto ai colleghi della Polizia Ferroviaria per avere informazioni e che erano intervenuti proprio per l’aggressione. Dagli accertamenti sulle generalità è emerso che corrispondevano a quelle di un uomo morto diversi anni prima.

Una volta partite le indagini, è stato appurato come l’uomo, più di una volta, avesse fornito il nominativo del defunto.

Rintracciato dalle telecamere di video sorveglianza, è stato fermato in centro Torino.