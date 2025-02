Marciapiedi dissestati e rialzi pericolosi: "Perché dobbiamo rischiare di finire all'ospedale?"

Scalini rotti, buche di varie dimensioni, rialzi pericolosi: in sostanza marciapiedi completamente da rifare. In tutta Torino queste scene sono ormai all'ordine del giorno. Ma non si tratta solo di una questione di decoro urbano, bensì di sicurezza per i cittadini: in particolare per gli anziani e per i disabili. Passeggiare per strada, ormai, significa far fronte a tutta una serie di rischi: con la possibilità di inciampare, cadere e subire gravi infortuni.

I guai di Parella

Anche la Circoscrizione 4, nella fattispecie il quartiere Parella, presenta varie criticità. Questa, almeno, è la denuncia dei cittadini. "In via Belli il marciapiede è un vero e proprio colabrodo" segnala Federica Fulco, presidente del comitato Torino in Movimento. Nonostante le segnalazioni alle istituzioni, inviate più di un anno fa, la situazione non è stata ancora risolta. Sulla stessa lunghezza d'onda anche via Nicola Fabrizi e via Domodossola. "Io stessa ho rischiato di sfracellarmi al suolo per colpa di un rialzo incredibile, abbiamo di nuovo scritto chiedendo un intervento urgente e definitivo".

I cartelli