Dogecoin20 raggiunge i 10 milioni di dollari, prevendita al termine

Dogecoin20 ha preso il volo nella sua fase di prevendita, raggiungendo il notevole traguardo dei 10 milioni di dollari. Questo successo eclatante arriva proprio in tempo per l'ultima possibilità di acquistare il token DOGE20 prima del suo lancio previsto su exchange decentralizzati (DEX) il 20 aprile, coincidendo con il tanto atteso DOGE day.

In un momento in cui meme coin come Dogecoin stanno registrando aumenti di prezzo importanti, è previsto che l'interesse per DOGE20 raggiunga il suo apice proprio in concomitanza con il DOGE day di aprile. Nonostante la prevendita sia esaurita, sarà possibile acquistare il token DOGE20 ad un prezzo scontato ancora per pochi giorni, prima che sia ufficialmente lanciato su DEX.

ACCEDI ALLA PREVENDITA DI DOGECOIN20

Che cos’è Dogecoin20

Dogecoin20 sta attirando l'attenzione del mondo delle criptovalute, con la sua prevendita che ha già raccolto più di 10 milioni di dollari in pochissimo tempo. Durante questa fase di prevendita, sebbene sia già sold out, gli investitori possono ancora acquistare il token $DOGE20 al prezzo scontato di 0,00022 dollari, tuttavia, questo potrebbe aumentare vertiginosamente subito dopo il lancio su DEX.

Gli “early investor” interessati ad acquistare il token in prevendita possono anche iniziare a fare staking dei loro beni digitali fin da subito, aggiungendo un altro incentivo per coloro che entrano presto nel progetto.

Dogecoin20 è subito stato paragonato al Dogecoin, date le loro ovvie somiglianze. Tuttavia, i critici spesso esprimono preoccupazioni riguardo all'offerta illimitata di token di Dogecoin, che potrebbe portare a inflazione e rappresentare rischi per gli investitori.

In risposta, Dogecoin20 ha optato per un'offerta di token fissa, limitandola a un massimo di 140 miliardi di $DOGE20. Questa strategia mira ad affrontare le preoccupazioni per l'inflazione e ad aumentare la fiducia degli investitori, preparando il terreno per una potenziale crescita nel 2024.

Guadagna ricompense passive con lo staking di Dogecoin20

Gli investitori stanno dimostrando un forte sostegno per la funzione di "Good Boy Staking", dimostrando la sua popolarità tra gli appassionati di criptovalute. Dogecoin20 ha introdotto un sistema intelligente di staking che incoraggia gli investitori a prendere attivamente parte nell'ecosistema anziché limitarsi a osservare da spettatori.

Gli investitori possono fare staking dei loro token per guadagnare ricompense passive, con l'importo delle ricompense che dipende da quanti token sono messi in staking. Questo cerca di incoraggiare e compensare i sostenitori del token che partecipano fin da subito al progetto, anche se le ricompense diminuiranno man mano che sempre più token verranno bloccati nel pool di staking.

Attualmente, il sistema di staking offre un impressionante rendimento del 105%. Anche se ci si aspetta che questo rendimento diminuisca man mano che sempre più persone si uniscono al pool di staking, sarà comunque più alto rispetto a quello che offrono la maggior parte degli altri token PoS.

L'esperienza utente è una priorità assoluta per Dogecoin20. La funzione di staking è progettata per essere facile da usare, consentendo agli utenti di partecipare facilmente attraverso un’interfaccia semplice. Questa enfasi sulla facilità d'uso mette in luce l'impegno del progetto nel valorizzare la sua community.

Partecipando attivamente allo staking, gli utenti non solo aiutano a rafforzare la rete, ma guadagnano anche un flusso costante di reddito passivo. Dogecoin20 va oltre le sue origini di meme coin fornendo un robusto sistema di staking che mette al primo posto la community.

Gli obiettivi di Dogecoin20 e il piano futuro per la crescita a lungo termine

Dogecoin20 porta avanti lo spirito del "Do Only Good Everyday" di Dogecoin, offrendo una nuova interpretazione del progetto originale per adattarsi al mercato attuale.

Secondo il suo whitepaper, Dogecoin20 mira ad estendere il suo impatto oltre il mondo digitale supportando cause benefiche e progetti comunitari. Questa mossa è destinata a ridefinire il panorama delle criptovalute, rendendolo più inclusivo e impattante.

Il progetto ha delineato una roadmap composta da sei fasi per raggiungere i suoi obiettivi. La prima fase si concentra sul lancio della prevendita e sugli sforzi iniziali di marketing. La fase due prevede l'introduzione del sistema di staking e la distribuzione di ricompense ai partecipanti.

Le fasi tre e quattro vedranno il lancio su exchange decentralizzati (DEX) e di un evento di generazione dei token (TGE), consentendo agli investitori della prevendita di richiedere i propri token. Nella fase cinque, Dogecoin20 lancerà il suo pool di liquidità DEX, garantendo scambi fluidi per gli utenti.

Infine, la fase sei guarda avanti, più precisamente alle ricompense di staking a lungo termine, mirando a garantire la sostenibilità del progetto. Il whitepaper suggerisce ulteriori sviluppi futuri, indicando che nuove funzionalità potrebbero essere introdotte per migliorare l'utilità del token.

ULTIMA POSSIBILITÀ PER COMPRARE DOGE20