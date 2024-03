Mercato del farmaco, lo shopping corre sul web: un italiano su quattro sceglie la rete per acquistare medicinali

Secondo dati ufficiali AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) divulgati alla fine del 2023, circa un italiano su quattro sceglie il canale del web per acquistare farmaci. Si tratta di numeri che non accennano a perdere quota, soprattutto in virtù della possibilità, quando si scelgono le farmacie online, di risparmiare rispetto ai punti vendita fisici.

Sono anche altri i fattori che, archiviata l'emergenza sanitaria, continuano a indirizzare i consumatori verso gli e-commerce di farmacia. Portali come Farmacia CEF, e-commerce che può essere preso d'esempio anche per la presenza di uno store locator dedicato a quella fetta di utenza che dà un'occhiata ai prodotti online per poi acquistarli presso il punto vendita fisico e chiedere l'autorevole consiglio del farmacista, stanno vedendo crescere visite e fatturati anche per via della sempre più diffusa tendenza all'auto diagnosi e all'auto cura.

A tal proposito è doveroso ricordare che, lato farmaci, le e-farmacie ed e- parafarmacie autorizzate in Italia possono vendere unicamente medicinali acquistabili senza l'obbligo di presentazione della ricetta medica (SOP e OTC).

I numeri delle farmacie online sono interessanti anche se si confronta la situazione italiana con quella dei Paesi esteri. Il nostro Paese si trova al quarto posto in Europa per quanto riguarda l'entità del giro d'affari degli e-commerce di farmacia (siamo dopo Svezia, Bulgaria e Norvegia).

A fine 2023, erano circa 1400 le farmacie e le parafarmacie autorizzate a vendere online. Nonostante, soprattutto dopo il boom del 2020 causato dalle restrizioni sociali, siano diventate di dominio pubblico le informazioni sulle caratteristiche e i requisiti delle farmacie online legali, sono ancora (purtroppo) tanti i siti che vendono medicinali senza essere in regola con la legge.

In un solo anno, sono stati chiusi oltre 600 di questi portali. Alla luce di ciò, nel momento in cui si decide di acquistare farmaci senza obbligo di prescrizione online - dato degno di nota: tra i più ricercati in Italia troviamo i prodotti che aiutano a mantenere la forma fisica - è bene guardare se il portale scelto presenta, nel footer della pagina, un bollino a forma di croce.

Cliccandoci su, si viene rimandati al sito del Ministero della Salute e a una pagina dalla quale si può accedere ai dati societari sulla farmacia.

Essenziale è rammentare che, quando si acquistano farmaci e dispositivi medici online, non è possibile esercitare il diritto di recesso.