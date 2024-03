Lavori all'ospedale di Susa: cambiano le modalità di accesso

Nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo, l’ingresso carraio dell’Ospedale di Susa sarà vietato per le auto e i mezzi a motore di dipendenti e pazienti a causa di lavori di sistemazione del marciapiede comunale davanti all’ingresso principale del presidio ospedaliero e al Pronto Soccorso.

Sarà disponibile solo l’accesso carraio attualmente utilizzato come uscita dei mezzi, con istituzione del doppio senso di transito, invece del senso unico solito in uscita.

Per motivi di sicurezza l’accesso, tramite quest’ultimo varco, sarà consentito solo ad ambulanze e mezzi di soccorso e a vetture di utenti diretti in pronto soccorso, di pazienti non deambulanti diretti alla Continuità Assistenziale, vetture dipendenti/utenti che usufruiscono del posto per diversamente abili. Sono ammessi anche mezzi di approvvigionamento materiali e di raccolta rifiuti, carico e scarico di merci e servizi ospedalieri, mezzi delle società pompe funebri, mezzi di pronto intervento vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Per le stesse giornate non sarà consentito il parcheggio all’interno dell’area ospedaliera né per dipendenti né per pazienti, a meno che si tratti di vetture dipendenti e pazienti che usufruiscono del posto per diversamente abili.