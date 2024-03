Di sicuro una delle soluzioni più economiche quando vogliamo fare dei cambiamenti in casa è relativa alle pareti in cartongesso Living, che in questo caso riguardano un ambiente specifico, ma è una cosa che possiamo allargare a tutti gli altri.

Si tratta di una soluzione valida sia per quanto riguarda i costi di acquisto, installazione e produzione del cartongesso, che sono molto bassi, ma ovviamente non riguarda questo, perché ha a che fare con l'utilizzo di questo materiale a 360 gradi.

Da circa un secolo le persone hanno a disposizione questa possibilità legata a questo materiale che ha permesso a molti di esse di ristrutturare molto più facilmente la loro abitazione, proprio perché il cartongesso risulta essere molto più facile da gestire, rispetto al fatto di creare il classico muro con i mattoni.

Infatti bisogna sapere che il cartongesso si caratterizza per essere un materiale leggero e flessibile, essendo anche costituito da lastre di gesso trattato, che poi verranno sorrette da due foglie di cartone rinforzate.

Nella maggior parte dei casi, ma non è detto perché riguarda la scelta della singola azienda, il cartongesso viene proposto con dei pannelli abbastanza standard dal punto di vista della larghezza.

Mentre per quanto riguarda l'altezza dipende molto dal lavoro che bisogna fare in quanto è chiaro che non tutte le abitazioni sono alte allo stesso modo.

Per esempio ci sono lastre in cartongesso che sono di circa 3,5 metri: però non è l'unica misura che possiamo trovare, tenendo presente che la cosa più importante sarà capire dove costruire questa parete in cartongesso.

Oggi stiamo parlando della living room, e quindi del salone, però per esempio se la necessità che abbiamo dovesse riguardare il bagno, in quel caso le cose cambierebbero perché saremo costretti ad acquistare dei pannelli speciali idrorepellenti, prodotti col cartongesso idrofugo.

Quindi come possiamo vedere non è sempre tanto conveniente improvvisarsi troppo con operazioni fai da te, prendendo iniziative che potrebbero rivelarsi un boomerang, mentre la cosa migliore è rivolgersi a un'azienda specializzata.

Tipologie di cartongesso

Quindi rivolgersi a un’azienda specializzata significa avere a che fare con professionisti che cercheranno di soddisfare le nostre esigenze, e soprattutto ci suggeriranno il materiale più consono, visto che ci sono varie tipologie di cartongesso, oltre a quello idrofobo, che abbiamo già nominato, e che serve per quegli ambienti dove inserire pareti, che non assorbono umidità e acqua come appunto il bagno.

Esiste però anche per esempio il cartongesso ignifugo il quale, così come possiamo facilmente comprendere, riguarda la sua resistenza al fuoco. Si tratta di una tipologia di cartongesso utile per tutti quegli ambienti che bisogna costruire a norma, garantendo un livello di sicurezza alto in caso di incendio.

Il cartongesso quindi può darci molte garanzie come per esempio quella relativa al fatto di non avere a che fare con la muffa, a differenza delle pareti in muratura che da questo punto di vista potrebbero creare dei problemi.

In ogni caso ribadiamo che saranno gli esperti a darci il consiglio migliore.