Piobesi, emergenza furti in abitazione: da oggi anche la Protezione civile farà da vedetta

Anche Piobesi fa i conti con i furti in abitazione. E il Comune si mette alla ricerca di nuove soluzioni per proteggere la cittadinanza. "Come molti altri Comuni del territorio, anche il paese di Piobesi negli ultimi giorni è stato interessato da una serie di furti nelle abitazioni. Le Forze dell’Ordine, già allertate, hanno intensificato i controlli, ma il contributo di ogni cittadino può fare la differenza nel prevenire ulteriori episodi", dicono da palazzo civico.

Prudenza e telecamere di sicurezza

La raccomandazione, pertanto, è di utilizzare sempre i propri sistemi di sicurezza, come antifurti e videocamere, anche per assenze di breve durata, e di prestare particolare attenzione ad eventuali individui o movimenti sospetti, sia presso la propria abitazione sia in quelle dei vicini. Ogni segnalazione tempestiva alle autorità può risultare determinante.

È stato rilevato che alcuni individui, talvolta mascherati con semplici mascherine chirurgiche, cercano di introdursi nelle abitazioni o nelle pertinenze, spesso con la scusa di consegnare pacchi o proporre contratti per utenze domestiche. In questi casi, è opportuno agire con prudenza: chiedere chi siano gli interlocutori, il motivo della visita e il contenuto della consegna prima di aprire la porta a sconosciuti.

Da oggi schierata anche la Protezione Civile

A partire da oggi sarà inoltre attivo un nuovo servizio, svolto dalla Protezione Civile: personale in divisa sorveglierà le strade del paese, segnalando tempestivamente alle Forze dell’Ordine eventuali situazioni anomale. Inoltre, l’amministrazione comunale sta valutando, non appena le risorse lo consentiranno, di installare telecamere di videosorveglianza nei tre punti di accesso al paese attualmente non coperti (ingresso da via Carducci, da corso Italia e da via Marconi).