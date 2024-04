Dogecoin scende dell’11% nelle ultime 24 ore, Dogecoin20 è un’alternativa migliore?

La maggior parte delle altcoin ha subito un notevole calo nelle ultime 24 ore. Questo ha portato a una liquidazione massiccia, con quasi 500 milioni di dollari di posizioni eliminate. Come previsto, la maggior parte di queste erano posizioni Long.

Di contro, la prevendita di Dogecoin20 si è conclusa in modo entusiasmante, ma gli investitori hanno ancora qualche giorno per acquistare il token a un prezzo scontato, prima del lancio ufficiale.

Il crollo di Dogecoin

Il Dogecoin ha seguito la tendenza del mercato, sebbene in realtà abbia subito una perdita ancora più massiccia. La più grande criptovaluta meme per capitalizzazione di mercato è attualmente in calo di quasi il 12% nelle ultime 24 ore, scambiata sotto 0,19 dollari.

Infatti, DOGE è una delle altcoin leader in termini di liquidazioni totali. I dati di CoinGlass rivelano che ci sono oltre 16 milioni di dollari di posizioni DOGE liquidate nelle ultime 24 ore, posizionandola al quarto posto dietro Bitcoin, Ethereum e Solana.

Le meme coin tendono ad essere più volatili rispetto ad altre criptovalute e presentano rischi di liquidazione più elevati per i trader con leva a causa delle loro oscillazioni di prezzo. Un altro esempio oggi, oltre a DOGE, è Dogwifhat (WIF), che è sceso di oltre il 17% dal picco di ieri a circa 4,60 dollari ed è attualmente scambiato a circa 3,80 dollari.

Il calo del Dogecoin e delle altre altcoin è un segnale di un ritiro del mercato generale. Questo ritiro può essere dovuto a una serie di fattori, tra cui la volatilità del mercato, le preoccupazioni per l'inflazione e le tensioni geopolitiche.

Inoltre, le meme coin come Dogecoin e Dogwifhat sono particolarmente vulnerabili a queste fluttuazioni del mercato a causa della loro natura altamente speculativa. Questo significa che i trader devono essere particolarmente attenti quando investono in queste criptovalute. In controtendenza però, abbiamo la prevendita di Dogecoin20. Ecco di cosa si tratta.

Dogecoin20 potrebbe superare DOGE?

La prevendita di Dogecoin20 (DOGE20) ha superato anche le più rosee aspettative, raccogliendo oltre 10 milioni di dollari tramite gli investitori interessati, prima del suo debutto su Uniswap.

La domanda per il token basato su Ethereum è in aumento, giorno dopo giorno, con gli investitori in attesa di vedere come si comporterà DOGE20 una volta che farà il suo debutto sul mercato aperto durante questo mese di aprile, considerato da molti esperti come il prossimo mese del mercato toro, proprio durante il Doge Day.

La prevendita di Dogecoin ha raggiunto con successo il suo hard cap di 10 milioni di dollari, tuttavia, gli sviluppatori offrono ancora un'ultima opportunità per acquistare il token a un prezzo scontato di 0,00022 dollari prima che la quotazione su Uniswap abbia luogo.

Con una fornitura di 140 miliardi di token, di cui il 10% è stato assegnato per fornire liquidità sugli exchange, Dogecoin20 mira a promuovere condizioni di trading fluide fin dall'inizio.

Il protocollo di staking alimentato da Ethereum e il branding ispirato al Dogecoin originale, hanno ispirato gli investitori, aiutando il progetto ad avere successo durante la sua fase di raccolta fondi programmata dagli sviluppatori.

L'entusiasmo sembra ora aumentare in vista del lancio di Dogecoin20, il prossimo 20 aprile, una data che molti appassionati di cripto hanno definito "Doge Day" data la numerazione 4/20.

Con la natura basata sui meme del momento, alcuni investitori prevedono che il valore di DOGE20 potrebbe beneficiare dell'onda di speculazione prevista attorno a questa festa non proprio “ufficiale”.

Più di 4.800 persone hanno scelto di unirsi al canale Telegram di Dogecoin20 prima del debutto del token su Uniswap, mentre il canale X (ex Twitter), conta quasi 12 mila follower.

E dato la sua origine come meme coin, questo forte sostegno della community potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel successo a lungo termine del progetto.

