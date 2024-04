Def-Governo, Grimaldi: "Dopo le promesse rimarranno solo chiacchiere e conti da pagare"

"La verità è che in questo Paese di programmazione economica e finanziaria per il prossimo triennio non ce ne sarà mezza. Aggiustamento, scostamento, conferma del cuneo fiscale saranno rinviati alla Nadef del prossimo settembre. E comunque dopo le elezioni europee". Lo afferma Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Il ministro Giorgetti è venuto a dirci che lo specchietto retrovisore salva vite ma la realtà è ben altra: semplicemente non sa dove trovare le risorse e non vuole ammetterlo prima delle europee per paura di perdere qualche voto. E’ per questo che ha fatto scena muta al question time in Parlamento nei giorni scorsi e ora ci vuole pure prenderci in giro - conclude Grimaldi - togliendo dal Def il deficit programmatico del 2025."